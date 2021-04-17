Грозит выдворение: что будет с задержанным украинским консулом

В Санкт-Петербурге спецслужбы задержали консула Генконсульства Украины за получение закрытых сведений из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — отметили в ЦОС.

Как подчеркнули в ведомстве, указанная деятельность несовместима со статусом дипработника.

Отмечается, что она имеет явный враждебный характер по отношению к России. К украинскому дипломату применят меры согласно нормам международного права, уточнили в ФСБ.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель украинского МИД Олег Николенко, Александра Сосонюка уже отпустили. «Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении», — уточнил Николенко.

По его словам, на данный момент выясняются обстоятельства задержания. Как передает «РБК Украина», Николенко назвал задержание Сосонюка очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России. «В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», — добавил он.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал «Интерфаксу», что Сосонюка, вероятно, вышлют из России.

В списке сотрудников генконсульства на официальном сайте утверждается, что консул работал в РФ на протяжении примерно десяти лет. Сам список при этом датирован 16 октября 2012 года. В нем обозначены шесть консулов, в числе которых Сосонюк Александр Александрович.

В соответствии с международными нормами, у дипломатов есть неприкосновенность в стране, где они работают. При этом они могут быть лишены права пребывания, если будут иметь место нарушение закона или враждебные действия. Согласно Венской конвенции, государство пребывания имеет право в любое время информировать аккредитующее государство, что глава представительства или иной дипработник — персона «нон грата» и его пребывание в стране неприемлемо.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов выразил мнение, что задержание российской контрразведкой украинского консула стало доказательством того, что украинские спецслужбы, поддерживаемые США, идут по пути усиления противостояния со спецслужбами России.

«Я не помню, чтобы в России задерживали дипломатов из Украины. Но надо иметь в виду, что использование дипломатического статуса в качестве прикрытия — это обычная практика. Ведь максимум, что грозит консулу, — это выдворение из нашей страны. Я полагаю, что его у нас объявят персоной «нон грата», — пояснил эксперт РИА «Новости».

Как полагает Михайлов, Сосонюк может быть сотрудником спецслужб Украины или иметь от них соответствующее задание.

Вместе с тем он подчеркнул, что украинские спецслужбы уже давно ничем не удивляют Россию.

«Они живут по каким-то своим законам. Им, очевидно, советы дают из США, поэтому они могут использовать дипломатов столь высокого ранга для разведывательной и подрывной деятельности. И в целом, они идут по дороге нагнетания противостояния с нашими спецслужбами», — подчеркнул генерал-майор ФСБ в отставке.

Похожий случай произошел осенью 2016 года, когда ФСБ задержала украинца Романа Сущенко по подозрению в сборе сведений о деятельности ВС и Росгвардии. В Киеве отрицали его причастность к разведке, а в ФСБ настаивали, что он кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины.

Почти два года спустя Мосгорсуд признал Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, но в сентябре 2019 года он вернулся на Украину, попав в список заключенных, которыми обменялись Россия и Украина.