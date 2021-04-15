«Россию просто пристегнули»: зачем Байдену режим чрезвычайной ситуации

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в своем письме Конгрессу указал на некоторые действия России, которые, с его точки зрения, представляют собой «необычную и экстраординарную» угрозу нацбезопасности государства.

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«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России <...> представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте Белого дома.

К исходящим от России угрозам Байден отнес ее якобы имевшие место попытки подрыва проведения свободных и справедливых демократических американских выборов, участие в злонамеренной кибердеятельности против США и их союзников; поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства.

Помимо этого, как утверждает американский лидер, российская сторона пыталась вести экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов, подрывать безопасность в странах и регионах, важных для американской нацбезопасности, нарушать устоявшиеся принципы международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств.

В связи с такими «угрозами» со стороны России Байден объявил режим чрезвычайной ситуации для их устранения.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что решение Байдена не имеет прецедентов в истории. Они также сошлись во мнении, что в действительности оно было принято ввиду внутриполитических проблем в США. Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев выразил мнение, что этот режим ЧС «надуман».

«А вот что реально, — когда такое положение вводится, в руках президента сосредотачивается очень большая власть, происходит ее концентрация, при определенных условиях она может быть задействована. Считается, что противоборствующие силы не должны это решение оспорить. Поэтому я считаю, что введение режима чрезвычайной ситуации связано с внутриамериканскими делами. Россию просто пристегнули», — сказал эксперт.

Он допустил, что в США есть некие силы, хорошо известные Байдену, которые хотели бы отправить его в преждевременную отставку. По словам специалиста, вероятно, на самом деле это они представляют собой проблему для внутренней безопасности.

Владимир Васильев выразил мнение, что Байден в данной ситуации принимает меры для сохранения своей власти.

«Законы о чрезвычайной ситуации США направлены на обеспечение стабильности института президентской власти в масштабах общества. Россия сегодня не представляет никакой угрозы нацбезопасности США. А вот действия каких-то игроков, которые сейчас пытаются изменить расстановку политических сил, — это вполне реальная ситуация», — констатировал он.

Помимо этого, эксперт представил версию, согласно которой предлогом могла послужить возможность военной операции на Украине. Как отметил специалист, если в ситуацию вмешается Москва, США смогут говорить, что есть некая конфронтация между НАТО и Россией.

«И чрезвычайная ситуация призвана опередить это событие в условиях, когда Вашингтон, может быть, решил обострить ситуацию на юго-востоке Украины. Сейчас все готово для военных действий. Речь может идти о какой-то серьезной пробе сил», — отметил Васильев.

Ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, назвал введение чрезвычайной ситуации консолидировать расколотое общество против внешнего врага.

«Байден таким образом подчеркивает значимость России. Он изначально подал ясный сигнал о начале формирования политики сдерживания. Он этот сигнал дал еще во время своего скандального интервью, когда назвал Владимира Путина убийцей», — отметил эксперт.

Он усомнился в возможности военно-политического давления на Россию, но в то же время напомнил, что санкционное давление — это один из немногих инструментов, которые Вашингтон может использовать против РФ.

По его словам, никаких иллюзий по поводу улучшения российско-американских отношений быть не должно. «Я думаю, при Байдене эскалация напряженности достигнет пика. Дальше у США будет главной головной болью Китай, поэтому сейчас они пытаются расквитаться с Россией», — сказал Блохин.

О введении ЧС стало известно спустя некоторое время после появления информации о введении Соединенными Штатами новых санкций против России. Согласно документу, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, которые выпустили Банк России, Фонд национального благосостояния (ФНБ) или Минфин РФ после 14 июня 2021 года.

Новые санкции предусматривают целый ряд мер, в том числе высылку десяти сотрудников российского посольства, введение ограничительных мер против шести российских компаний, по версии Вашингтона, работающих в сфере высоких технологий и поддерживаемых спецслужбами РФ. К тому же в санкционный список были внесены 32 физических и юридических лица, которые якобы причастны к попыткам повлиять на результаты президентских выборов 2020 года.

Более того, новый пакет антироссийских мер предполагает введение рестрикций против пяти человек и трех организаций, причастных, по мнению США, к «оккупации Крыма» и нарушениям прав человека на полуострове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в ближайшее время проинформирует о своем ответе на новые санкции.

По ее словам, Вашингтон, вводя очередные антироссийские санкции, пытается разрушить отношения с Москвой.

После объявления о санкциях в МИД РФ был вызван американский посол в Москве Джон Салливан. «Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать: встреча для него приятной не будет», — сообщила Захарова. Позже стало известно, что дипломат вышел из ведомства, не дав комментариев прессе.