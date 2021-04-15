Отставки и поездка за вакциной: как правительство Чехии споткнулось о «Спутник V»

Первый вице-премьер Чехии и с недавних пор исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек прилетит в Москву 19 апреля. Целью переговоров станет возможная закупка вакцины от коронавируса «Спутник V», о чем сообщил сам Гамачек в своем аккаунте в Twitter.

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По словам чешского политика, приобретение российского препарата станет возможным только после одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Поездка в Москву же сейчас нужна для предварительных договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций.

Ситуация с коронавирусом в Чехии очень сложная, там за все время им заразились почти 1,6 миллиона человека, погибло более 28 тысяч человек.

Премьер-министр Андрей Бабиш отказался считать поездку Гамачека в Москву правильным шагом. Эту несогласованность в позиции властей можно объяснить тем, что политики состоят в разных партиях.

При этом в целом глава правительства поддерживает поставки российской вакцины. Он рассказал, что у Праги уже есть предварительная договоренность на получение 300 тысяч доз, которые чехи смогут использовать при одобрении Евросоюза.

Ранее Бабиш говорил, что Европейский союз сам косвенно вынуждает Чехию закупить российскую вакцину «Спутник V» еще до ее регистрации Европейским агентством из-за отсутствия солидарности в альянсе.

В разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев выразил мнение, что Москва может поставить ряд условий чехам. «Например, попросить сначала решить вопрос с памятником маршалу Коневу, а потом уже, может быть дадим вакцину. И это несмотря на то, что правительство Чехии было против демонтажа, решение принимал муниципалитет», — говорит специалист по европейской стране.

На этом фоне в чешском правительстве произошли две громкие отставки, также косвенно связанные с фактором поставок российской вакцины.

12 апреля был отправлен в отставку глава МИДа Томаш Петршичек. Он критиковал возможную закупку «Спутник V» до одобрения европейским регулятором.

Однако, по данным Radio Prague, лидеры страны давно имели ряд претензий к Петршичеку. В частности, он поддерживал недопуск российских и китайских фирм до тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

А 7 апреля был уволен министр здравоохранения Ян Блатны, который также отказывался поддержать усилия по закупке российской вакцины.

Занявший этот пост Петр Аренбергер стал уже четвертым руководителем системы здравоохранения страны с момента начала пандемии.

Ранее президент Чехии Милош Земан критиковал Блатны за его готовность ждать разрешения от ЕС и возложил на него ответственность за избыточную смертность в стране. Этот показатель на душу населения в Чехии — один из самых больших во всем мире.

В феврале Земан даже лично попросил президента России Владимира Путина в письме отправить в Чехию «Спутник V». По словам чешского лидера, это послание было одобрено Бабишем.

Последние отставки мало на что реально влияют из-за скорых осенних выборов в парламент, говорит Трухачев. При этом он напоминает, что Чехия — парламентская республика, и все ключевые решения в правительстве принимаются, скорее всего, лично Бабишем.

«Мнение президента, конечно, важно, но именно как лично Земана из-за его авторитета», — говорит эксперт. По его словам, в вопросе вакцин Евросоюз выступает в роли тормоза, но в случае достижения договоренности Праги и Москвы, Брюссель разрешит использование российского препарата.

76-летний Земан в западных СМИ давно имеет репутацию пророссийского политика. В частности, ему в укор ставят выступление в ПАСЕ в 2017 году, где он сказал, что вопрос статуса Крыма — «завершенное дело», а Украине стоит договориться с Россией о компенсации. Президент Чехии также выступал против членства Киева в НАТО и за строительство «Северного потока — 2».

При этом тот же Земан, например, говорил, что человек, который придумает как снова сделать Крым украинским, будет достоит Нобелевской премии.

«Земан не занимает пророссийские позиции. На самом деле он просто не занимает антироссийскую позицию, но он неоднократно ругал Россию», — подтверждает Трухачев. По его словам, пророссийскими в Чехии можно назвать лишь две силы: это Коммунистическая партия и националисты из «Свободы и прямой демократии».