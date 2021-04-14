«Приезд Путина в США исключен»: где встретятся президенты двух стран

Встреча президентов России и США может состояться «в предстоящие недели». По крайней мере, американская сторона предложила Москве именно такие сроки проведения саммита, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Несколько иные временные рамки обозначила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, встреча может состояться «в предстоящие месяцы», то есть летом. В Кремле пока и вовсе не дают однозначных комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшая проработка предложения американской стороны «возможна только с учетом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави».

Впрочем, какой-либо определенности нет не только со временем, но и с местом проведения саммита.

Тот же Песков сказал лишь, что в качестве площадки могла бы выступить «одна из европейских стран». Некоторые государства на этот призыв уже отозвались.

Так, в австрийском МИД отметили, что их страна всегда готова к организации переговоров на высоком уровне.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте также предложили свои дипломатические услуги. Именно в Хельсинки 16 июля 2018 года состоялась первая полноформатная встреча Путина и бывшего президента США Дональда Трампа. Тогда лидеры проговорили почти четыре часа и остались довольны диалогом, но все закончилось без подписания каких-либо договоренностей.

Третьим кандидатом на роль организатора предстоящих переговоров оказалась Чехия. Вице-премьер этой страны Ян Гамачек сообщил, что чешские послы в Москве и Вашингтоне представят каждой из сторон свое предложение. Прага уже имеет опыт проведения российско-американских саммитов: в 2010 году там встретились президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Именно там был подписан Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который продлили в этом году Байден и Путин. При этом Чехия — единственная, кто из трех кандидатов входит в военный блок НАТО.

В беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что

Наиболее удобными площадками для подобных переговоров традиционно считаются города стран с нейтральным статусом, которые приспособлены для важных межгосударственных контактов.

«К их числу относится Хельсинки, который получил такой статус после подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 1975 год. В этот список входят и Вена с Женевой — в этих городах регулярно происходят дипломатические переговоры», — говорит Федор Лукьянов.

Эксперт напоминает также о весьма необычных местах встречи лидеров. Например, к таким примерам можно отнести американско-советский саммит в исландском Рейкьявике в 1986 году. Тогда Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву и президенту США Рональду Рейгану хотелось подчеркнуть особенность встречи.

«Или Любляна, где впервые встретились Буш-младший и Путин. Первый тогда заглянул в глаза российского лидера и увидел там душу. Байден же, как известно, души не увидел, так что в Словению он точно не поедет», — выражает мнение эксперт.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает наиболее вероятным местом встречи Байдена и Путина Австрию.

«Хотя возможна и Финляндия. Но стоит помнить, что в Хельсинки прошел весьма неудачный саммит между Трампом и Путиным. Байден даже символически не хочет ни в чем походить на Трампа, поэтому, я думаю, что у Австрии больше шансов.

Также имеет шансы Швейцария. В любом случае, Байден сможет совместить российско-американский саммит и переговоры с какими-то европейскими лидерами», — объясняет эксперт-международник.

Государства, принимающие саммит лидеров ведущих держав получают дополнительные плюсы к своему имиджу, считают эксперты. Лукьянов отмечает, что до пандемии коронавируса это также могло в некоторой степени стимулировать туризм.

«Даже сам факт визита американского президента в небольшую страну вроде Словении событие историческое, там будут помнить об этом всегда», — говорит глава СВОП.

Недопустимость визита одного из лидеров в гости к другому эксперты объясняют огромными проблемами в нынешних отношениях двух государств.

«Официальный визит — это обычно обязывающая вещь с разработкой проектов документов. На нейтральной территории совершенно другой уровень ожиданий.

Там можно просто установить контакт, как это было, скажем, в Хельсинки с Путиным и Трампом. Правда, толка от этого не было никакого. Визиты могут быть на продвинутой форме отношений, а у России с США их вообще практически нет», — подчеркивает Лукьянов.

Россия остается еще и важным инструментом в американской внутриполитической борьбе, добавляет Суслов. «Если Байден полетит в России, это будет в США воспринято как подарок Путину. А приезд Путина в США просто исключен, так как Россия рассматривается как противник и страна, которая якобы стремится развалить американскую демократию», — заключает эксперт.