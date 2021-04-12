Кремль не получал от Киева запрос на переговоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о запросах Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, как утверждает украинская сторона, были направлены в последние дни.

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«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы [на этот счет]», — цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что российскому лидеру «всегда есть что сказать о том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».

«Россия, в целом, считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках [Донбасса], — особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством», — добавил чиновник.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее сообщила, что украинский лидер запросил Москву о переговорах с российским коллегой для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины. По ее словам, Киев пока не получил ответа и очень надеется, что это не отказ от диалога.

В украинском МИДе также отметили, что дипломаты направили запрос в Москву.

«<…> Попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение опасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств — участников ОБСЕ», — утверждает на сайте украинского МИДа.

По словам советника делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, Зеленский запрашивал телефонный разговор с Путиным еще в конце прошлого месяца.

«После 26 марта, когда погибло сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Насколько я знаю <...>, удалось, хотя нужно уточнить у пресс-службы президента, провести переговоры с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель. Путин отказал», — говорил Арестович, слова которого приводит «Укринформ».

Он отметил, что на следующий день в Москве заявили, что не видят необходимости в разговоре.

Ситуация в Донбассе обострилась в начале этого года. Объявленное в июле 2020-го бессрочное перемирие сорвалось, обстрелы и столкновения, сопровождавшиеся гибелью людей, возобновились.

Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак предупреждал, что России придется встать на защиту своих граждан, которые проживают в Донбассе, если ситуация в регионе пойдет по сценарию резни в Сребренице.

«Начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — подчеркнул Козак.

Он также отметил, что вступление Украины в НАТО, о чем в очередной раз заговорили в Киеве, приведет к ее развалу. Вместе с тем Козак подчеркнул, что российские власти не заинтересованы в ограничении украинского суверенитета или отторжении территории этой страны. По его словам, Россия заинтересована только в защите своих граждан и соседстве со стабильным и дружественным государством.