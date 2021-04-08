«Расходный материал»: почему Запад активизировал поддержку Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 8 апреля заявила, что США обеспокоены увеличением количества российских войск на границе с Украиной на фоне обострения конфликта в Донбассе. По ее словам, эскалация агрессии якобы связана с Россией, что также относится к перемещению сил у украинских границ.

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«У России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года. Пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе. Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность», — добавила Псаки, также подчеркнув, что США обсуждают передвижение российский войск с союзниками по НАТО.

Это заявление Белого дома стало лишь одним из элементов в целой волне похожих выступлений представителей западных стран по ситуации вокруг Украины.

Передвижение российских сил также вызвало обеспокоенность в Евросоюзе, Канаде и Великобритании, несмотря на внутренний характер этого вопроса — войска России находятся на ее собственной, суверенной территории, на что неоднократно указывали представители российской власти.

При этом риторика со стороны Запада в отношении опасений по поводу «действий Москвы» так или иначе привязана к обострению ситуации в Донбассе. Собственно, только за последние сутки этот вопрос обсудили представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании. Кроме того, Варшава отправила своего министра иностранных дел Збигнева Рау в Киев для переговоров по ситуации на юго-востоке Украины, а канцлер Германии Ангела Меркель подняла соответствующий вопрос в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Усиление внимания Запада к Донбассу как правило перекликается со словами поддержки в отношении Киева, хотя представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР последовательно подмечают факты нарушения перемирия, вызывающие ухудшение ситуации, непосредственно со стороны ВСУ.

«Сдерживание Москвы»

Ситуацию на юго-востоке действительно нельзя назвать позитивной: с конца февраля нарушения режима прекращения огня происходят повсеместно. В ДНР уже не исключают возобновления открытой фазы противостояния с Киевом, прогнозируя начало наступления ВСУ до конца апреля.

На фоне постепенного нагнетания общей атмосферы Украина все теснее взаимодействует с западными партнерами, в том числе продвигая сообщения об «усилении российских сил» у своих границ. При этом США уже пообещали помочь Киеву в случае так называемой российской агрессии, несмотря на отсутствие какой-либо привязки Москвы к конфликту в Донбассе.

Факт обострения ситуации в регионе уже признал сам президент Украины Владимир Зеленский, посетивший линию соприкосновения сегодня, 8 апреля. По его словам, это уже понимают все — бойцы, командиры и главнокомандующие.

Однако страны Запада, высказывая свою поддержку Киеву, преследуют другую цель, а именно — сдерживания России, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Украина для них лишь расходный материал и так будет продолжаться до изменения ситуации. Если говорить о поддержке Украины со стороны Запада, то тут США будут поставлять ей какие-то вооружения, возможно, проводить обучения рядового и офицерского состава, а также гнать пиар-волну и поддерживать украинскую сторону во всех доступных средствах массовой информации. Однако брать в НАТО Украину не собираются, несмотря на просьбы Киева, да и поднимать или оберегать ее не станут», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Перейдет ли конфликт в Донбассе в открытую фазу — зависит от позиции стран Запада, продолжает собеседник «Газеты.Ru», само обострение — лишь провокация, которая сама по себе не несет каких-то глобальных целей и вряд ли приведет к «войне с Россией».

В свою очередь, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов согласен с тем, что одна из основных целей поддержки Украины со стороны Запада — это сдерживание России.

«По факту, западным странам не нужно, чтобы Украина разрешила свой внутренний конфликт на основе децентрализации, реформы конституции и предоставлению автономии Донбассу — то есть на основе изменения собственного государства. Запад заинтересован в том, чтобы украинская сторона оставалась в своей прозападной и антироссийской ориентации и служила главным инструментом для сдерживания России в Европе», — говорит эксперт.

Запад, по сути, ведет с Россией борьбу на уничтожение в геополитическом смысле, отметил Суслов, то есть для того, чтобы уничтожить Москву как независимый центр силы глобального значения. По его словам, Украина выступает в качестве одной из пешек в этой борьбе, поэтому она получает такую политико-дипломатическую поддержку.

Украинские бонусы

Впрочем, с точки зрения того, что Украине дает такая западная поддержка, эксперты придерживаются несколько разного мнения. Так, Владимир Брутер уверен, что

массовая поддержка Запада не помогла улучшить уровень жизни в государстве спустя семь лет, поскольку это не входило в цели западных государств.

«Теоретически Украине могли бы подкидывать деньги или заказы, но на данный момент этого не происходит, потому что коллективный Запад считает это излишним. По сути, Киев и так выполняет те функции, которые ему предписывают западные страны, а улучшать жизни украинцев — это не их задача», — добавил эксперт.

При этом Дмитрий Суслов считает, что поддержка со стороны Запада позволяет Украине последовательно саботировать и не выполнять минские соглашения, а также воздерживаться от тех реформ, которые данные договоренности предполагают.

«Без западной поддержки Украина давным-давно бы обанкротилась, и ее экономика рухнула. Она находится на относительном плаву за счет экономических вливаний со стороны Запада, плюс ей поставляют вооружения и военную технику, а также проводят с ней учения — тем самым еще больше снижая мотивацию Киева выполнять минские соглашения и подталкивая его к попытке реванша», — отметил эксперт.

Естественно, такая поддержка выгодна нынешней политической элите Украины, указал Суслов, которая сохраняется во власти во многом за счет антироссийской политики, однако никаких гарантий безопасности Киеву Запад предоставлять не собирается, тем более воевать за Украину он не будет.

«В то же время, Украине как стране, с точки зрения ее национальных интересов, это совсем не выгодно. Данная политика и такой формат взаимоотношений с Западом уже привел к потере Украиной территориальной целостности, острому конфликту внутри государства и потере собственных граждан», — резюмировал эксперт.