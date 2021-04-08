«Старый, но актуальный анекдот»: что ждет отношения России и США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил «Газете.Ru», что Вашингтон, прежде чем принимать решение о высылке российских дипломатов из США, должен обратить внимание, что нашего посла там уже нет.

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Так сенатор прокомментировал информацию Bloomberg о возможной высылке российских дипломатов из США, а также введения новых санкций против Москвы. По информации агентства, в Вашингтоне эти сценарии рассматривают на фоне завершения анализа «враждебных действий» РФ, к которым он также относит якобы вмешательство в выборы 2020 года.

В Москве не раз отвергали какие-либо предположения о вмешательстве российской стороны в американские выборы. Однако в США считают, что Россия якобы стоит за хакерской атакой на компанию SolarWinds.

Более того, возможную высылку российских дипломатов в Вашингтоне подают как выдворение «сотрудников разведки под дипломатическим прикрытием». Касательно новых санкций, опять-таки по данным Bloomberg, они могут затронуть лиц, близких к руководству России, якобы причастных к вмешательству в выборы.

«Возвращение нашего посла, как отмечали в МИДе, не является делом ближайшего времени. Россия уже отозвала своего посла для проведения консультаций и переосмысления свой политики в отношении США. Если в Вашингтоне решат еще и выслать дипломатов, на что последует зеркальный ответ, то наши дипломатические отношения в значительной степени будут сведены к формальному пребыванию дипломатических миссий в обеих столицах»,

— считает Пушков.

При этом Госдеп делает заявления о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, продолжил сенатор, однако на практике, по его словам, США заинтересованы в стабильном ухудшении этих отношений, предсказуемых санкциях и новых антироссийских мерах.

«Это напоминает старый, но весьма актуальный анекдот: «Когда достигли дна, услышали, что снизу еще постучали». Вот у нас та самая ситуация, поэтому не исключаю, что у США есть потенциал дальнейшего ухудшения отношений с Россией, которые и без того находятся в крайне плохом состоянии», — подчеркнул Пушков.

«Тупая линия»

В МИД России уже отметили, что любые новые санкции со стороны США и другие недружественные шаги будут встречены ответной реакцией. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Вашингтон следует тупиковому подходу в отношениях с Россией, поскольку санкционная политика не приносит никаких результатов.

«Эта линия вызывает все больше критики в США, даже такая провашингтонская структура, как неправительственная организация «Атлантический совет», уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США в отношении России — тупиковая, может быть, даже тупая, — которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились.

Многократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном, что мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники — не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», — объявил глава МИД России.

С точки зрения Лаврова, США достаточно быстро завершили обзор «враждебных действий» Москвы, хотя зачастую Россию обвиняют в столь огромном количестве прегрешений, что сложно справиться не то, что за пару недель, а даже за несколько месяцев.

«Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось <…> Будут наказывать нас, наверное, и в других формах», — добавил глава МИД, также подчеркнув, что на этом фоне высказывания Госдепа о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией звучат неубедительно.

При этом в Кремле мнение Лаврова о «тупой линии» Вашингтона в отношении Москвы, в целом, поддержали. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, непредсказуемость и агрессивность политического курса США в отношении России позволяет использовать фактически любой лексикон для его описания.

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках <…> Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям.

Когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии», — указал представитель Кремля.

Однако Песков также отметил, что президент России Владимир Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на все резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона.

«Мы никогда не представляли и не представляем для кого-либо угрозу. Но, конечно же, мы никогда никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы», — резюмировал представитель Кремля.

Собственно, точность высказывания Лаврова об отношении США к России заметили и в Госдуме. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал «Газете.Ru», что глава МИД России правильно назвал тупой линию Вашингтона по отношению к Москве.

«Действительно, нынешнее состояние российско-американских отношений допускает самую жесткую риторику для их оценки. Любые недружественные выпады получат ответную реакцию», — указал депутат.

Двусторонний удар

За последние пять лет американскую территорию покинули более 80 сотрудников дипмиссии Москвы и был закрыт ряд дипломатических представительств.

На данный момент в США находится менее 400 дипломатов из России, что с учетом зеркальных мер существенно повлияло на консульские и визовые ограничения в обеих странах.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, от таких шагов со стороны США отношениям Москвы и Вашингтона будет уже ни холодно, ни жарко.

«Сейчас взаимодействия в каком-либо структурированном и насыщенном виде у нас нет, существуют лишь спорадические контакты по отдельным темам. Поэтому никакого дополнительного воздействия это не окажет, как есть заморозка, так и останется», — добавил эксперт.

Что касается высылки дипломатов, то тут все зависит от масштаба, продолжил Лукьянов, если она будет массовой — визовые процедуры и остальные аспекты пострадают еще больше. А в другом случае, незначительное сокращение дипмиссии не приведет к серьезным изменениям.

В свою очередь, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев уверен, что такие меры со стороны США не сделают ничего хорошего для отношений двух государств. По его мнению, высылка дипломатов, вероятно, будет точечной, так как массовый подход повредит функционированию дипведомств обеих стран.

«Что касается санкций, то тут также не стоит рассчитывать на что-то масштабное, что может серьезно повлиять на экономику России. Однако ограничения против отдельных российских чиновников и представителей правительства вполне вероятный сценарий»,

— резюмировал эксперт.