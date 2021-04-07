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Дипломатия второго трека: Патрушев выступил за важность диалога с США

Патрушев назвал сферы сотрудничества России и США

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Связи России и США поддерживаются в рамка сотрудничества в сферах науки, искусства и гуманитарного партнерства, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, также общение России и США продолжается и по линии Совбеза — в марте Патрушев провел обстоятельный телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
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Москва не разрывает партнерство с Вашингтоном в ряде сфер, например — культура и искусство. Они кажутся второстепенными, но, на самом деле, значат куда больше, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Коммерсант».

По его словам, межгосударственный диалог не нужно ограничивать только официальными встречами и переговорами.

«Есть еще и так называемая дипломатия второго трека, и потенциал у нее весьма солидный. Я имею в виду контакты между научными сообществами двух стран, в сфере культуры, искусства, гуманитарного сотрудничества», — пояснил чиновник.

Он посетовал на то, что сотрудничество в данных областях зачастую многими недооценивается.

«Эти направления партнерства часто незаслуженно отодвигаются на задний план. А ведь именно на этом уровне закладываются основы взаимного уважения и доверия, дефицит которого сегодня наблюдается в отношениях России и США», — детализировал экс-директор ФСБ.

Впрочем, Патрушев добавил, что общение России и США продолжается и по линии Совета безопасности.

«В конце марта, в частности, у меня состоялся телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности господином [Джейком] Салливаном», — напомнил секретарь Совбеза.

Обстоятельная и конструктивная беседа, по словам Патрушева, прошла в спокойной, деловой обстановке.

В данный момент Россия проводит ревизию действий Вашингтона по отношению к Москве, об этом на прошлой неделе рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин после анализа решит, какие в дальнейшем принимать меры для выстраивания двусторонних отношений.

«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает», — пояснил представитель Кремля.

Отношения России и США обострились после того, как глава Белого дома Джо Байден в одном из своих интервью резко высказался в адрес российского президента, назвав коллегу «убийцей».

После этого российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для проведения консультаций. Дипломат находится в России с 21 марта и провел ряд встреч. По итогам заседания комитета по международным делам Госдумы Антонов отметил, что у России и США нет времени для противостояния, так как нужно давать ответ на глобальные вызовы.

Однако, уже в следующем месяце замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в последнее время Вашингтон обращается к Москве в том тоне, которые является недопустимым на таком уровне.

«В той тональности и в той перспективе, которую нам навязывают американцы, мы, конечно, вести диалог не будем.

Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений», — констатировал представитель МИД РФ.

Дипломат также заметил, что общение с США в последние годы нельзя назвать диалогом в полном смысле слова.

«Американцы что-то формулируют, что считают для себя необходимым, но, как правило, либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ. А на наши обращения и вопросы мы должной реакции, как правило, не получаем. Либо Вашингтон вообще молчит и не реагирует, в том числе на дипломатические ноты, что, на мой взгляд, неприемлемо и недопустимо, либо реагирует таким образом, что предмет для диалога исчезает», — добавил он.

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