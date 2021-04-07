Кремль рассказал о переброске войск к украинской границе

Переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — приводит слова Пескова «Дума ТВ».

В Кремле и ранее подчеркивали, что Россия перемещает войска на своей территории так, как считает нужным.

«Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — пояснял Песков, добавляя, что «по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО».

Несколько дней назад в ходе внеочередного заседания Верховной рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил о расположенных около границы российских войсках.

По словам генерала, дополнительные воинские соединения были переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, он обратил внимание на Крым, откуда после недавних учений подразделения ВДВ не были возвращены в места дислокации.

В Госдепе заявили, что Белый дом попросил Москву объяснить скопление войск в южных регионах РФ, назвав подобные действия российских властей «провокациями».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на это заявил, что Москва не будет давать Белому дому дополнительные комментарии по поводу передислокации своих воинских соединений, призвав Вашингтон «довольствоваться теми пояснениями», которые он уже получил.

При этом, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратил внимание на то, что к своим восточным границам подходят как раз вооруженные силы Украины, что может означать намерение начать полномасштабное наступление на Донбасс. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, физические возможности для этого у Украины есть, технические тоже.

«У Украины для этого (для нападения — ред.) все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин.

В свою очередь, в МИД РФ указали, что Западом в качестве повода для обвинений Москвы в наращивании сил у границы была выбрана обострившаяся ситуация в Донбассе, а также плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомства, нынешние маневры регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет.

Со своей стороны, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, которое состоялось в Национальном центре управления обороной, сообщил, что переброска войск осуществляется в рамках контрольных проверок в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях.

Министр обороны отметил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

По данным военного ведомства, всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне.