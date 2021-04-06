Зависит от США и талибов**: нужен ли Афганистану московский формат

Российские представители собираются возобновить работу московского формата консультаций по Афганистану по мере продвижения мирного урегулирования в этой стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times.

Он отметил, что в рамках этого формата, в котором участвуют все ключевые государства региона и США, есть возможность оказать содействие процессу национального примирения в самом Афганистане.

Лавров говорит о готовности России возобновить московский формат консультаций по Афганистану уже не впервые. В очередной раз он упомянул об этом 26 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.

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«Россия подтвердила свою принципиальную линию на всемерное содействие созданию условий для межафганского национального примирения. Мы будем продолжать эти усилия и в контактах со сторонами, и в рамках так называемой расширенной «тройки», имею в виду Россию, США, Китай с подключением Пакистана. И, конечно же, мы будем готовы в любой момент возобновить деятельность московского формата, где присутствуют все ключевые государства региона и Соединенные Штаты», — говорил тогда российский министр.

Новое же заявление Лаврова по этому вопросу было сделано по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, обращает внимание директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Эксперт напомнил, что в марте текущего года в Москве прошла конференция расширенной «тройки» по Афганистану — РФ, США, Китай, Пакистан — при участии сторон афганского конфликта. По итогам переговоров участники расширенной «тройки» призвали талибов (организация запрещена в России) воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране. Та встреча проходила без участия Индии.

«Индия не была приглашена, что вызвало негативную реакцию. Ведь Нью-дели — крупный партнер Москвы. Поэтому, мне кажется, одна из причин заявления Лаврова и попытки России возобновить московский формат — это попытка предотвратить уход Индии», — полагает эксперт.

Конфликт в Афганистане продолжается уже несколько десятилетий. С 2001 года в нем участвовали возглавляемые Североатлантическим альянсом международные силы, которые с 2014 года оказывают невоенную поддержку Кабулу в противостоянии «Талибану»* и другим группировкам.

Одним из главных достижений в переговорном процессе стало подписание в конце февраля прошлого года на церемонии в Катаре первого за более чем 18 лет войны соглашения между США и «Талибаном» о мире.

Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев, а также запуск межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

В России неоднократно отмечали, что стабильного мира в Афганистане можно достичь не силовым путем, а только конструктивным диалогом между властями страны и талибами.

Москва еще в 2017 году инициировала этот формат консультаций с целью оказать содействие межафганским переговорам на основе честного и равноправного партнерства. В нем участвуют представители России, Афганистана и некоторых других стран региона. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2017 года, но на них не присутствовали представители ни «Талибана», ни США. Москва сочла неубедительным предлог, под которым Вашингтон отказался от участия в мероприятии, подчеркнув, что американская сторона, «преследуя иные цели», не способствуют запуску национального примирения в Афганистане.

Но уже на второе заседание московского формата 9 ноября 2018 года приехали заместители глав МИД, спецпредставители и наблюдатели от США, России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.

Более того, это была первая международная встреча такого уровня, в которой приняла участие делегация политического офиса «Талибана». Кабул на консультациях представляла делегация Высшего совета мира Афганистана — общественно-политической организации, которую учредил экс-президент республики Хамид Карзай для налаживания диалога с талибами.

Как отметил Омар Нессар, московский формат консультаций, безусловно, внес большой вклад в процесс урегулирования ситуации в Афганистане.

При этом он назвал открытым вопрос его эффективности сейчас, когда США уже подписали мирное соглашение с «Талибаном».

«В рамках московского формата талибы выступали публично, они получили возможность поделиться своими взглядами с другими странами, и главное — они получили трибуну. Тут возникает вопрос: талибы будут дальше принимать участие? Потому что, как известно, они используют московскую площадку, чтобы выторговывать уступки у США. Нуждаются ли они сейчас в этих уступках — вопрос», — отметил специалист.

Говоря о возможных результатах консультаций в московском формате, он отметил, что судьба афганского мирного процесса больше зависит от того, какие решения примут США.

«Потому что на сегодняшний день у талибов одно главное требование — полный вывод войск. США, как известно, не готовы к полному выводу в намеченные сроки, поэтому они хотели бы пересмотреть этот пункт»,

— подчеркнул директор Центра изучения современного Афганистана.

По его мнению, московский формат, как и другие, в принципе, влияют на ситуацию, но мирный процесс, прежде всего, зависит от позиции США и талибов, а уже потом – других участников.

*Организация «Талибан» запрещена в России