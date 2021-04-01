Стрельба у дворца: как Нигер встречает нового президента

Правительство Нигера заявило о предотвращении попытки государственного переворота, которая была предпринята 31 марта. По данному факту открыто уголовное дело. Правоохранители расследуют случившееся, чтобы выявить и арестовать всех причастных к заговору лиц. В правительстве сообщили, что многие участники неудавшегося переворота уже задержаны, остальных активно ищут.

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«Ситуация в стране находится под контролем властей», — подчеркнули в кабмине, отметив важную роль президентской гвардии и других частей вооруженных сил, которую они сыграли в защите законной власти.

Agence France-Presse ранее со ссылкой на источники в службах безопасности страны сообщало, что

ранним утром группа солдат пыталась прорваться к президентскому дворцу, но гвардия главы государства не допустила захвата здания.

«Были произведены аресты среди тех военнослужащих, которые являются инициаторами этой попытки государственного переворота», — приводит АFP слова сотрудника службы безопасности.

Новостной портал Aktyunizhe также сообщал о начавшейся рано утром интенсивной стрельбе у президентского дворца в столице Нигера — городе Ниамей. Как отмечалось в публикации, перестрелка началась в 03:00 по местному времени (05:00 мск), а стихла к 04:00. После этого появлялась информация только о стрельбе в некоторых кварталах столицы.

В агентстве Синьхуа отмечали, что выстрелы слышали и в районе столичного международного аэропорта — там находится одна из крупнейших военных баз страны.

Эти события произошли за двое суток до инаугурации победившего на президентских выборах кандидата от правящей партии Мохамеда Базума.

Как отметил в комментарии «Газете.Ru» бывший посол России в Нигере и Мали Евгений Корендясов, в попытке переворота в Нигере нет ничего удивительного.

«90% выборов, происходящих в Африке, сопровождаются массовыми протестными выступлениями с большими человеческими потерями, с резким обострением межэтнических отношений, поскольку система выборов не соответствует реальным условиям, особенностям африканского общества», — подчеркнул экс-дипломат, уточнив, что раньше такие выступления проходили в более жесткой форме.

Он также напомнил, что любой президент, который выступал за то, чтобы Франция повысила закупочные цены на нигерийский уран, заканчивал свои дни «в очень-очень плачевных условиях».

О победе Мохамеда Базума стало известно 23 февраля. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию Нигера, во втором туре он получил 55,57% голосов избирателей и выиграл у своего конкурента Махамана Усмана По итогам первого тура, состоявшегося 27 декабря, никто из участвовавших 30 кандидатов не получил необходимые 50% плюс один голос.

В прошедших выборах не участвовал действующий глава государства Махамаду Иссуфу, так как он дважды был избран на пост главы государства и не мог по конституционной норме выставлять свою кандидатуру на третий срок.

Впервые в современной истории Нигера власть от одного демократически избранного президента передается другому в рамках действующей конституции.

Махамаду Иссуфу на этих выборах поддержал кандидатуру Мохамеда Базума, который приходится ему ближайшим соратником. Базум в различные годы занимал высокие правительственные посты, в том числе государственного министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел.

Что касается главного конкурента Базума Махамана Усмана, он — первый демократически избранный президент Нигера, но передать власть таким же путем он не смог: вступив в должность главы государства весной 1993 года, он был свергнут в январе 1996 года в результате военного переворота.

С тех пор Усман принимал участие во всех президентских выборах, но ни разу не победил.

Нигер — одна из беднейших стран мира, по уровню доходов населения, согласно Всемирному банку, она занимает 182 место из 186. В последние годы страна сталкивается с ростом активности на своей территории международных террористических групп.

Как обратил внимание Евгений Корендясов, обстановка там остается сложной и нестабильной, хотя вооруженные силы сохраняют единство и ведут достаточно эффективные операции.

Но противоречия внутри общества есть, и они обостряются в результате ухудшения межэтнических отношений и из-за показателей экономической деятельности.

В связи с этим бывший посол в Нигере выразил мнение, что попытка переворота в Нигере повторится через некоторое время.