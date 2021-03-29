Ревизия: Москва пересмотрит отношения с Вашингтоном

Россия проводит ревизию действий Вашингтона по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что глава РФ Владимир Путин после анализа решит, какие в дальнейшем принимать меры для выстраивания двусторонних отношений.

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«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить.

Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает», — пояснил Песков.

Отношения России и США обострились после того, как глава Белого дома Джо Байден в одном из своих интервью резко высказался в адрес российского президента, назвав коллегу «убийцей».

После этого российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для проведения консультаций. Дипломат находится в России с 21 марта и провел ряд встреч. По итогам заседания комитета по международным делам Госдумы Антонов отметил, что у России и США нет времени для противостояния, так как нужно давать ответ на глобальные вызовы.

«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», — сказал посол, добавив, что «надо бороться вместе с пандемией», и Россия «неоднократно подтверждала такую готовность».

В МИД России уточняли, что вызвали дипломата из Вашингтона, чтобы провести анализ дальнейшей стратегии действий России и определить, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

При этом в ведомстве отметили свой интерес в том, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Вашингтоном. России необходимо «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик».

В то же время, как ранее сообщил Песков, Антонов еще не докладывал российскому президенту о ситуации в отношениях с Вашингтоном. Российский посол ранее сказал в комментарии ТАСС, что рассчитывает вернуться в США в ближайшее время.

После высказывания Байдена Владимир Путин пожелал ему здоровья и предложил провести онлайн-переговоры в открытом для публики режиме. Он отметил, что видит важность обсуждения отношений США и России, в том числе и для граждан двух стран.

В ответ на это Белый дом отметил, что Байден уже проводил переговоры с российским президентом. В то же время есть главы стран, с которыми американский лидер не общался. В России с сожалением отнеслись к отказу от переговоров.

Тем не менее администрация Байдена заявила, что рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес.

Между тем высказывание главы Белого дома вызвало в России резкую критику. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что необходимо ужесточить наказание за оскорбление российского президента.

В эфире канала «Соловьев Live» на YouTube он напомнил, что в других странах наказание за оскорбление представителей власти достаточно суровое: в Бельгии — лишение свободы на срок от двух до трех лет, в Дании — от трех до четырех лет, а во Франции — штраф до €45 тыс. В России за оскорбление представителя власти могут наказать штрафом до 40 тыс. руб.

«Нам тоже надо усиливать наказание для тех, кто оскорбляет президента. Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений», — отметил Слуцкий.