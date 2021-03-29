«Принципиальный момент»: Климкин дал совет по возврату Крыма

Принятая на Украине стратегия «деоккупации» Крыма содержит в себе «фундаментальную ошибку», написал в Facebook экс-министр иностранных дел республики Павел Климкин.

«Один принципиальный момент <…> Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии кабмину. Все «утонет» в нашей бюрократии», — подчеркнул он.

По мнению экс-главы МИДа, украинский кабмин не сможет координировать работу спецслужб. Заниматься реализацией стратегии должен вместо этого Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).

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Он также выразил мнение, что анализировать утвержденную президентом Украины Владимиром Зеленским стратегию по «деоккупации» Крыма бессмысленно, если не знать содержания ее закрытой части.

19 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для «выжимания» России из Крыма, Украина должна сделать крымский вопрос снова актуальным для международного сообщества. «Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», — добавил он. По его словам, Киев должен систематизировать все свои усилия — от политических заявлений до санкций. «Давить» на Москву нужно системно, считает он.

Большие надежды в вопросе возвращения Крыма киевская власть возлагает на саммит «Крымской платформы», назначенный на 23 августа, канун Дня независимости Украины. На форум приглашены США, Великобритания, Канада, ФРГ, Франция, Япония и Турция.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции», которая предполагает различные мероприятия по возвращению полуострова в состав украинского государства.

Согласно документу, стратегия предусматривает членство Украины в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части украинской территории, готовность страны к сдерживанию агрессии, однако при этом она не предполагает достижения военного паритета с Россией, «что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и, соответственно, истощению национальной экономики». Также она предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности» страны, говорится в указе.

Эта стратегия — документ оборонного планирования, целью ее является обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение приоритетов Украины в военной сфере.

«Мы объединяем мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть Украине украинское», — сообщил украинский президент, назвав прошедший в 2014 году референдум в регионе фейковым.

Как известно более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».

Форум «Крымская платформа» регулярно критикуется российскими властями. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «платформа» представляет собой ни что иное, как форум для «обсуждения фантомных болей» украинского руководства.

«Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», — добавила она.