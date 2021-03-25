«Принцип — не навреди»: что говорят о новом после России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии, отдельным указом освободив его от поста руководителя российской дипмиссии в Латвии.

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«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.

Таким образом, Лукьянов сменил на этом посту Дмитрия Мезенцева, снятого с должности посла России в Белоруссии в конце прошлой недели. Перестановки во главе российской дипмиссии в Минске СМИ в РФ прогнозировали еще с февраля, не исключая переход Мезенцева на место госсекретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты. Собственно, покинув должность главы российской дипмиссии в Минске, дипломат и был назначен на соответствующий пост.

При этом Лукьянова называли одним из наиболее вероятных преемников Мезенцева. Его шансы выросли еще больше, когда в марте его кандидатуру в качестве главы российской дипмиссии в Минске поддержал комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Интеллигентный человек»

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Сейма Латвии Сергей Долгополов, Лукьянов произвел на него очень хорошее впечатление. По его словам, он очень интеллигентный и умный человек, знающий язык и прекрасно ориентирующийся в культуре, с ним было приятно взаимодействовать.

«Мне приходилось с ним разговаривать, встречаться. И всегда после этого оставалось очень хорошее ощущение послевкусия. Честно говоря, мне жаль, что он уходит.

Работа российским послом в Белоруссии, насколько я понимаю, в такой сложный период и в сложных условиях будет совсем не простой. Но я надеюсь, что его таланты и способности позволят ему успешно справляться с ней. При Лукьянове посольство России в Латвии делало все то, что оно могло делать. И здесь ведь очень важен принцип «не навреди», — добавил депутат.

Отношения России и Латвии переживали очень разные времена, отметил Долгополов, но они очень в малой степени были связаны с тем, хорошо или плохо работает посольство, хорош или плох посол.

В свою очередь, депутат Рижской думы Владимир Бузаев подчеркнул, что Лукьянов на посту посла России в Латвии регулярно проводил встречи с соотечественниками. «Голос России, который до нас доносил посол, очень важен для нас. Мы всегда с уважением относимся к российским посланникам. А лично Евгению Владимировичу желаем успехов на работе в Белоруссии», — сказал парламентарий.

При этом депутат латвийского Сейма Янис Урбанович, говоря о Лукьянове, назвал дипломата человеком большого ума и чести.

По его словам, в Латвии теперь будут завидовать белорусам из-за его отъезда в Минск.

«Качество отношений между государствами — не посольских рук дело. Вины в качестве российско-латвийских отношений за послом Лукьяновым нет. С учетом его прошлой жизни Латвия могла бы куда лучше воспользоваться его связями, его жизненным путем, его авторитетом в Москве и в России в целом. Латвия могла использовать его время работы у нас с куда большей пользой для двусторонних отношений. Но не по вине Лукьянова эти возможности не были востребованы», — подчеркнул депутат.

Необходимость перемен

Лукьянов стал третьим послом России в Белоруссии за последние три года. Его предшественник Мезенцев занял пост руководителя российской дипмиссии в Белоруссии в апреле 2019 года на фоне недовольства Минска тогдашним послом РФ в республике Михаилом Бабичем.

По сути, Мезенцев выступил стабилизирующем фактором в отношениях сторон, поскольку Бабич запомнился Минску как открытый критик белорусского руководства, встречающийся с оппозицией и прямо говорящий о необходимости исполнения Союзного договора со стороны Белоруссии для продолжения получения поддержки от Москвы.

Как ранее говорил «Газете.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Мезенцев стал более лояльным вариантом, который вполне пришелся по вкусу Минску.

Однако теперь Белоруссия переживает внутренний политический кризис и для помощи соседнему государству необходим другой кандидат.

«Необходима твердая рука такого менеджера, который способен к неординарным решениям. Вероятно, Лукьянов был подобран с этой целью, как человек с опытом работы в непростой стране НАТО — Латвии. У него очень удачное сочетание дипломатического стажа работы со службой в государственных органах. То есть он свой и в правительстве, и в МИДе, что очень важно», — резюмировал эксперт.