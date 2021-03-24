«Договор навязан Медведевым»: Киев обвинил Азарова в госизмене

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что бывший председатель правительства страны Николай Азаров стал обвиняемым в совершении государственной измены группой лиц по предварительному сговору.

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ГБР ситает, что подписание Азаровым «харьковских соглашений» в 2010 году с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым «способствовало оккупации» Крыма и Севастополя.

Следствие уверяет, что якобы «содержание и условия» соглашения между Киевом и Москвой по поводу пребывания российского военного Черноморского флота в Крыму «были навязаны» Медведевым Азарову в российской столице «в два часа ночи 21 апреля 2010 года, накануне подписания».

«Достоверно понимая последствия подписания соглашения, Азаров выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно — обеспечил визирования и согласования проекта документа со стороны министров, глав правоохранительных органов, чем способствовал реализации интересов России», — указывает ГБР.

Следствие заявило, что располагает оригиналами документов, свидетельствующих о сознательном нанесении Азаровым ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.

По версии ГБР, все это Азаров делал в сговоре с тогдашним главой украинского государства Виктором Януковичем.

«Подозрение направлено Азарову по последнему известному месту его жительства. Напомним, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности», — добавили в правоохранительном ведомстве.

Уголовное дело незаконно, заявил в ответ на это сам Азаров в прямом эфире телеканала «Наш».

«Эта власть превзошла [команду предыдущего президента Украины Петра] Порошенко по степени своей лживости и трансляции обществу абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал. Ни мне Медведев, ни я ему. Эти «деятели», которые за почти два года довели страну до полной разрухи, вывели на первое место в Европе по уровню бедности, первое место по смертности, еще смеют обвинять меня в государственной измене?! Это они предатели Родины! Самые настоящие предатели», — возмутился экс-глава украинского кабмина.

По его мнению, нынешняя власть «продала страну», и скоро на территории Украины будут располагаться иностранные военные базы.

«Мы были в безвыходной ситуации в 2010 году после навязанных Украины соглашений по газу. У нас цена на газ была по 500 долларов за куб, мы использовали 70 миллионов кубов газа. А теперь посчитайте», — детализировал Азаров.

Он добавил, что на допрос идти не планирует.

«Я никуда не пойду. Какой допрос? Кому я должен давать какие показания? Этим негодяям, которые сознательно фальсифицируют обвинения в госизмене?

Там есть адвокаты, они будут этим заниматься», — пояснил бывший председатель правительства Украины.

Также он добавил, что хотел вернуться на Украину после прихода к власти нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, однако, понял, что Киев делает все возможное, чтобы этого не произошло.

«Эти семь лет убедили украинцев, что кроме нашей команды нет никакой, которая может вытянуть Украину из кризиса. Я готовился после прихода Зеленского к власти вернуться на Украину. Они об этом знали, поэтому они делают все для того, чтобы я не смог вернуться», — пояснил политик.

В январе нынешнего года Янукович стал подозреваемым по делу о государственной измене в связи с подписанием этих соглашений. Как считают украинские следователи, завизировав этот договор, глава государства «искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России на Украине и подрыва обороноспособности государства».

Согласно договору, Москва делала Украине 30-процентную скидку на газ, но не более $100 за 1 тыс. кубометров.

Взамен Украина продлевала на 25 лет соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму, которое истекало в 2017 году.

В начале нынешнего месяца секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что дал отдельное поручение СБУ узнать все детали голосования 236 депутатов по этому вопросу.

«А если СБУ посчитает нужным, то должна завести уголовное дело по статье 111 УК Украины «Государственная измена» относительно соответствующих лиц», — добавил Данилов.

Виновные по этой статье максимально могут получить пятнадцать лет заключения с конфискацией имущества.

Среди тех, кто проголосовал за соглашения, можно отметить миллиардера, участника рейтинга Forbes Рината Ахметова, нынешнего судью Конституционного суда Украины Сергея Головатого, бывшего владельца концерна по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя возбуждение уголовного дела, напомнил, что статья 80 Конституции Украины указывает, что депутаты республиканского парламента не несут юридической ответственности за то, как они проголосовали за тот или иной законопроект, передает ФАН.

«Нардепы имеют право голосовать, как они хотят. Если закон не соответствует конституции, то на него ответственное за подписание лицо имеет право наложить вето. Это не оправдание. Это ликбез для одичавших людей, которые не читают даже собственную конституцию», — пояснил экс-парламентарий.