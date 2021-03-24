Комплекс мер: Зеленский утвердил стратегию по «возвращению Крыма»

По указу украинского президента Владимира Зеленского в действие было введено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя», сообщили в офисе главы государства на своем официальном сайте.

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Этот документ, согласно сообщению, «определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма».

В стратегии также обозначены приоритеты государства в вопросе защиты прав и свобод человека в Крыму.

Правительству Украины было дано поручение за три месяца разработать и утвердить план ее реализации.

Как уточнили в администрации Зеленского, в данную стратегию входит инициатива о международном диалоге по определению модальностей освобождения «временно оккупированной территории» и восстановлении там конституционного строя Украины. Это предлагается сделать, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности «Крымской платформы».

«Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины», — говорится в стратегии.

Проведение такого саммита, в ходе которого Киев намерен поднять вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа — в преддверии Дня независимости Украины. Киев предложил присоединиться к «платформе» нескольким государствам, в частности Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Как указано в стратегии, Украина собирается провести в Крыму выборы «после освобождения».

В документе подчеркивается, что «процедура возвращения временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины будет происходить в соответствии с конституцией и законами Украины».

Согласно преамбуле этого документа, к «оккупации» Крыма и части Донбасса привела российская «вооруженная агрессия» против Украины. Киев обвиняет Москву в том, что она, будучи одной из сторон Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 1994 года, «грубо пренебрегла своими международными обязательствами по этому международному договору». Украинская сторона утверждает, что Россия нарушила один из ключевых принципов международного права о нерушимости границ, а также подвергла ревизии архитектуру европейской системы безопасности.

В тексте подчеркивается, что Украина не намерена признавать сделки и результаты выборов и референдумов, происходящие на территориях, которые она называет оккупированными. Киев также не собирается признавать получение жителями этих территорий российского гражданства.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор, по которому Крым и Севастополь были приняты в состав РФ.

21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. При этом Киев отказался признавать итоги проведенного референдума и до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Эту позицию разделяет и ряд западных государств.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что любые усилия украинской стороны, направленные на возвращение Крыма Украине нелегитимны и будут восприниматься как антироссийская агрессия. Москва, по ее словам, будет рассматривать участие любых стран в подобных действиях, в том числе в «Крымской платформе», «как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность».