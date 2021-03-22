«Углубление раскола»: ЕС ввел новые санкции против России и Китая

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС было подтверждено, что отношения с Москвой необходимо строить на пяти принципах.

Эти принципы государства Евросоюза установили почти пять лет назад. В частности, ЕС решил следовать минским соглашениям в вопросе конфликта на Украине, поддерживать тесный контакт со странами СНГ и противодействовать России, несмотря на сотрудничество с ней по ряду вопросов.

«Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом <…> У нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы — вне времени. А вот как реализовать их — зависит уже от обстоятельств», — сказал Боррель.

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По его словам, вопрос отношений между ЕС и Россией станет одним из главных во время предстоящего саммита ЕС в конце марта. На нем лидеры Евросоюза продолжат дискуссию об отношениях с Москвой.

Однако основным итогом сегодняшней встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС стали новые санкции по поводу предполагаемых нарушений в сфере прав человека. Так, Евросоюз утвердил ограничения в отношении 11 физических и 4 юридических лиц.

В частности, под санкции попали два россиянина — заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев.

«Сегодняшние нарушения включают крупномасштабные произвольные задержания, в частности, уйгуров в Синьцзяне в Китае, репрессии в КНДР, внесудебные казни и насильственные исчезновения в Ливии, пытки и репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне в России и пытки, внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее», — говорится в документе.

Помимо физических лиц, ограничения были введены в отношении китайского Бюро общественной безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса, северокорейской Центральной общественной прокуратуры, ливийского канийятского ополчения и управления национальной безопасности Эритреи.

Удар по России?

Новые санкции против граждан России появились на фоне не слишком позитивной ситуации в отношениях РФ и ЕС. Как говорил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, на данный момент данные отношения можно охарактеризовать как «конфликтное сосуществование». По его словам, они находятся в кризисном состоянии, с 2014 года фактически прекращено все системное взаимодействие.

С точки зрения программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, эти ограничения не нанесут никакого ущерба экономике России, но вызовут определенные вопросы в Москве.

«Развитию политических отношений и их какой-то нормализации эти санкции способствовать не будут. Никакой пользы они принести не могут.

Ограничительные меры приведут лишь к разногласиям, однако все же не стоит переоценивать возможный политический ущерб от этих санкций», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В свою очередь, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает, что эти санкции можно назвать политическим сигналом, правда, не Москве, а европейской публике.

«ЕС считает необходимым демонстрировать свою дееспособность, в частности, в отношении тех стран, где, по его мнению, проводится неправильная политика. При этом Евросоюз крайне не хочет делать чего-то, что усугубит экономическую ситуацию, которая и так не очень хорошая на данный момент. Отсюда берутся вот эти символические санкции, которые должны показать настрой и неудовольствие ЕС, но желательно ни на что не повлиять», — уверен эксперт.

При этом параллельно со встречей глав МИД стран Евросоюза состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Как отмечает пресс-служба Кремля, глава государства дал оценку неудовлетворительному состоянию связей Россия — ЕС, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров.

«С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — отмечается в сообщении.

В то же время, в пресс-службе Мишеля заявили, что глава Евросовета также выразил мнение, что отношения ЕС и России находятся на низком уровне. По его мнению, «иное направление» в отношениях сторон возможно лишь при «устойчивом прогрессе» в выполнении минских соглашений и «уважении прав человека».

Китайский фактор

Касательно санкций ЕС в отношении ряда китайских граждан, Пекин уже дал соответствующий ответ на это решение. Так, МИД КНР ввел схожие ограничения против 10 парламентариев, ученых и политиков из Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что Китай требует от ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела Синьцзяна и готов пойти на дальнейшие действия, если Брюссель не откажется от политики двойных стандартов в сфере прав человека.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов,

отношения Китая и Евросоюза, скорее всего, сильно замедлятся и усложнятся из-за появления санкций, несмотря на прошлогодний прорыв в виде заключения инвестиционного соглашения.

«КНР очень долго делал ставку на то, что отношения с Европой будут развиваться по-иному, чем взаимодействие с США. Прежде всего, Пекин уповал на большую материальную заинтересованность европейских стран в сотрудничестве с Китаем и, соответственно, их меньшую вовлеченность в военно-политическое противостояние с КНР. Однако теперь складывается впечатление, что стратегия США по созданию альянса демократии для сдерживания Китая начинает работать», — добавил эксперт.

Очень сильное привнесение китайской внутриполитической тематики в отношениях с ЕС безусловно будет отравлять атмосферу отношений сторон, уверен Ломанов, поэтому будущее взаимодействие Пекина и Брюсселя будет, вероятно, зависеть от поведения европейцев.

«Либо они, провозгласив эти санкции, скажут, что добились своих целей и экономическое сотрудничество продолжится. Или же все это будет разрастаться на уровне национальных парламентов, и каждое государство будет пытаться углубить раскол», — подчеркнул эксперт.

Тенденция на обострение

Решение глав МИД стран ЕС о новых санкциях по факту стало вторым использованием механизма объединения, связанного с нарушением прав человека. Впервые Брюссель ввел ограничения под предлогом нарушения прав человека еще 2 марта, тогда соответствующие меры были приняты в отношении четырех россиян — генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

По мнению Ивана Тимофеева, Евросоюз присоединился к общему западному тренду, усилив свои санкции по треку защиты прав человека благодаря новому механизму. По сути, целый ряд государств уже рассматривает перспективы создания похожих механизмов, в частности Австралия, а в США они уже давно действуют.

С этой точкой зрения согласен и Федор Лукьянов, по его словам, в последнее несколько лет это стало достаточно модным.

Собственно, санкции по теме прав человека были и раньше, но сейчас они упорядочены, и ЕС идет по одной модели с США, Канадой и Великобританией.

«То есть происходит стандартизация этих санкций с созданием универсального инструмента, который можно применить к кому угодно. Такие санкции — вещь выразительная и о ней можно торжественно объявить, но какого-то реального урона или серьезной обратной реакции они не несут. Это удобно, так как сейчас у ЕС есть желание демонстрировать какую-то политику, однако по возможности ее не проводить, так как непонятно, что будет завтра», — резюмировал эксперт.