Антироссийский выпад Джо Байдена и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

«Что там, опять мы демократическому процессу выборов президента США мешали со всех злобных сил?» — вопрошает «Адекват».

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«Но если таки мешали, то где результат? Я б это, расследовать велел такой казус - а то вмешательство было, а прошел в итоге на выборах не тот, кто надо! — пишет канал. — Санкциями, однако, все равно грозят, но это, мы уже поняли, теперь такая хорошая манера у любой администрации — на любую неприятность грози русским санкциями, неважно, за что. Как это скажется на решении реальных проблем, интересующих обе стороны - ну, видимо, инициаторов санкционного движа такая постановка вопроса не сильно волнует».

В свою очередь, Владимир Путин предложил Байдену «продолжить дискуссию… фактически в прямом эфире, что называется, онлайн».

«Формально ответа на это предложение пока не прозвучало, но фактически вполне таковым является заявление пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки о том, что Байден не жалеет о своих жестких словах в адрес Путина. Пожалуй, и у российской стороны нет оснований жалеть о происшедшем», — считает «Мейстер».

«Внезапно разразившийся дипломатический кризис высветил то, о чём думали многие, но мало кто говорил вслух: глубинная подоснова отношений США и России не изменилась за 65 лет, минувших с той поры, как прозвучали знаменитые слова Хрущева. Это по-прежнему спор по аграрному вопросу: кто кого закопает», — отмечает канал.

Уже в пятницу произошел новый казус.

Расспрошенный журналистами у Белого дома Джо Байден во всеуслышанье отказался от предложения Владимира Путина провести дискуссию в прямом эфире.

«Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим», — заявил американский президент.

А вот затем журналисты запечатлели его двойное падение на трапе. «Как-то не очень получилось. Хотели показать, какой Байден гордый, а вышло... Вышло в целом ожидаемо», — комментирует РИАN.

ИА «Стекломой» в свою очеедь обратил внимание, на небольшое видео скандальных американо-китайских переговоров в Аляске.

И нашел его примечательным в свете последних событий в отношениях России и США.

«Из-за кривой нарезки от Reuters нить диалога теряется, зато можно прочувствовать МАКСИМАЛЬНО дружественную атмосферу встречи», — пояснил телеграм-канал свою находку.

Госсекретарь США Энтони Блинкин (Б): Мы также обсудим нашу глубокую озабоченность действиями Китая, включая Синьцзян, Гонконг, Тайвань, кибератаки на США, экономическое принуждение наших союзников. Каждое из этих действий угрожает глобальной стабильности.

Глава МИД КНР Ян Цзечи (Ц): Не вам винить в этой проблеме кого-то другого.

…

Б: То, что я сейчас слышу, сильно отличается от того, что вы описали. Я слышу глубокое удовлетворение тем, что США вернулись, что мы вернулись к сотрудничеству с нашими союзниками. Также я слышу их глубокую озабоченность действиями вашего правительства.

...

Ц: Думаю, мы были слишком хорошего мнения о США. Мы думали, что США будет следовать дипломатическим протоколам. Для Китая было важно донести нашу позицию. У США нет компетенций, чтобы говорить с Китаем с позиции силы.

Китайские эксперты полагают, что КНР и России следует усилить стратегическую координацию по международным вопросам, напоминает в свою очередь «Доктор прописал».

По мнению экс-профессора Китайского университета иностранных дел в Пекина Ян Чуанга, Россия и Китай сталкиваются с «общей международной средой, в которой США считают их стратегическими конкурентами».

22 марта начнется визит в Китай главы МИД Сергея Лаврова. А потому, полагает эксперт, это будет хороший вариант для обеих сторон укрепить стратегическую координацию по международным вопросам, обсудить внешнюю политику Байдена и, «что более важно, развить отношения «плечом к плечу», которые намного сильнее, чем просто союз».

«Конечно, нюансов много. И едва ли США ставят себе целью помочь еще большему сближению России и Китая. Но сейчас в Вашингтоне этому всемерно способствуют», — констатирует канал.

«Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина. А Китай хочет», — считает Никита Кричевский. И тоже вспоминает переговоры на Аляске.

«Во время второго заседания диалога между США и КНР в Анкоридже американская сторона, по утверждению дипломата из КНР, «значительно превзошла выделенное время» и выступила с «беспочвенными нападениями и обвинениями» в связи в политикой Китая.

Со своей стороны, американцы заявили, что представители КНР затянули выступление, так как были намерены «пустить пыль в глаза» и выступить «с приоритетом на политическую театральность и драматизм».

В публичной церемонии открытия заседания участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал политику КНР в отношении Гонконга, Тайваня, а также на Синьцзян-Уйгурского автономного района. В ответ китайцы заявили, что «не примут беспочвенные обвинение со стороны США».

Короля (президента) играет свита (администрация). Наивно полагать, что выпад Байдена против Путина был личной позицией главы США. Все сложнее и хуже. Реагировать России нужно не на внешнем фронте, а во внутренних границах», — советует профессор в своей «Антискрепе».

На этом все!

До следующей недели...