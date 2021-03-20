«Многие выражали несогласие»: американцы извинились за слова Байдена

В российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что получили письма от американских граждан, которые приносили свои извинения за резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина.

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«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ», — говорится в сообщении главы дипломатической миссии Анатолия Антонова, которое было размещено на странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, такие действия со стороны американских граждан указывают на то, что «потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился».

«Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия», — добавил Антонов.

Он надеется на то, что «администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

На этой неделе в интервью телеканалу ABC News глава США Джо Байден заявил, что Москва «ответит за вмешательство в выборы» в 2020 году. Кроме того, на вопрос журналиста о том, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», Байден отметил утвердительно.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такое заявление — это проявление целенаправленной политики Вашингтона, который «на протяжении двух лет сознательно заводил» российско-американское сотрудничество в тупик. При этом в МИДе добавили, что постараются наладить диалог стран.

В ответ на слова Байдена президент России Владимир Путин пожелал американскому главе государства здоровья и предложил провести онлайн-беседу. Как в последствии пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, это предложение предполагает открытый диалог.

«Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он [Путин] предложил просто продолжить диалог глав двух государств», — пояснил представитель Кремля, подчеркнув, что глава России поднял вопрос о проведении разговора практически в прямом эфире.

По его словам, обсуждение ситуации «в открытую» необходимо для того, чтобы не позволить «беспрецедентным» заявлениям Байдена «окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям».

Песков подчеркнул, что, по мнению российского лидера, «это будет интересно народам двух стран, и американцам, и россиянам». «Поскольку сами слова Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения», — уточнил он.

По его словам, глава России, предлагая Байдену поговорить, «имел в виду публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран».

В ответ на предложение российского лидера о проведении диалога Белый дом заявил, что президенты уже беседовали. В администрации Байдена добавили, что Вашингтон поддерживает контакт с Москвой. Сам же Байден выразил уверенность в том, что «в какой-то момент» переговорит с Путиным.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Джо Байдена поговорить с Путиным. «Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать», — написал он в своем Telegram-канале.

Слова Байдена вызвали резку реакцию не только в России, но и со стороны лидеров других стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что подобные заявления «недопустимо делать в адрес президента России». «Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства», — заметил Эрдоган. Турецкий лидер заметил, что Путин дал «очень умный и роскошный ответ».