«Те, кто предал Украину»: за что ввели санкции против Януковича

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента страны Виктора Януковича и бывшего председателя правительства Николая Азарова.

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Соответствующее решение было принято на заседании СНБО в пятницу, 19 марта, по представлению Службы безопасности Украины, передает украинский портал Vesti.

Также рестрикции были введены против бывших министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и других чиновников.

Помимо этого, Киев ввел ограничительные меры против долларового мультимиллионера Сергея Курченко.

Ранее председатель СБУ Иван Баканов на заседании СНБО призвал ввести санкции для «защиты национальной безопасности» против тех, «кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора».

«В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему — вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для «спасения» русскоязычного населения», — сказал Баканов.

Он обвинил чиновников в помощи спецслужбам РФ якобы в оккупации украинских территорий, координации преступной деятельности силовых структур, препятствовании правам и свободам граждан, в частности на референдуме в Крыму.

«А некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды», — добавил глава СНБО.

В феврале 2014 года в ходе острого политического кризиса Янукович был фактически отстранён от власти Верховной радой Украины. В январе 2019 года Оболонский суд Киева осудил Януковича на 13 лет по двум статьям — госизмена и развязывание войны. По третьей статье обвинения — призывы к нарушению территориальной целостности — признали невиновным.

В фе6врале нынешнего года Янукович заявил, что события киевского «майдана» в 2014 году продолжают разделять Украину. Соответствующее обращение политика к народу было опубликовано его адвокатом Виталием Сердюком.

По словам экс-главы государства, граждане Украины, которые были не согласны с «государственным переворотом», остаются чужими в своей стране.

При этом Янукович отметил, что действия нынешних властей республики усугубляют эту ситуацию.

Что касается Азарова, то в ноябре 2013 года украинское правительство под его председательством распорядилось приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, что стало поводом для начала событий «Евромайдана».

«Последней каплей стала позиция МВФ: они выставили условия предоставления кредита, вдумайтесь, в размере погашения кредита самого валютного фонда. И ещё в два раза повысить тарифы на коммунальные услуги для граждан, заморозить заработные платы, пенсии, социальную помощь, а также ряд условий, о которых я даже не говорю», — пояснял тогда премьер.

В январе следующего года он назвал ультраправых боевиков «Евромайдана» террористами, которые должны ответить за свои действия, написал заявление об отставке, принятое Януковичем, и покинул территорию Украины.

В июле 2014 года Служба безопасности Украины объявила Азарова в розыск по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса: «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия», при том, что он никогда не работал в правоохранительных органах.

ЕС также ввел санкции против него. По словам самого Азарова, рестрикции «были приняты на основе простой бумажки с фамилиями», предоставленной ЕС со стороны Киева.

«То есть, Евросоюз принял целый ряд ограничительных ко мне мер без всяких на то оснований, по политическим причинам. Поэтому, когда санкции были введены, Порошенко дал указание генпрокуратуре найти хоть какие-то дела, возбудить уголовные дела, чтобы обосновать эти санкции», — указывал экс-премьер.