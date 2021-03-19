«Попытка США самоутвердиться за счет России»: Госдума о заявлении Байдена

«Президент США Джо Байден сделал крайне жесткое заявление в адрес российского Президента России Владимира Путина и призвал к ответу за якобы вмешательство в американские выборы в 2020 году. Это что, попытка самоутвердиться? Как Америка собирается выстраивать отношения с Россией, когда в Белом Доме находится человек, потерявший чувство реальности?» — задается вопросом в своем аккаунте в инстаграме депутат Анатолий Выборный.

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«В течение 20 лет во всем мире Владимир Путин пользуется заслуженным авторитетом, а самое главное - безоговорочной поддержкой граждан в России, — Под его руководством Россия смогла преодолеть немало кризисов и сложнейшие периоды в истории, когда целостность нашего государства была под угрозой. Мы смогли дать отпор международному терроризму на Кавказе и перейти к успешному развитию. А какие победы на счету у Байдена?»

«Не опускаясь до уровня обидчика»

«Сложно комментировать откровенное хамство, но я уверен, что Россия в очередной раз ответит на грубость умно и достойно. Не опускаясь до уровня обидчика, — говорит Выборный. — Хотя в итоге от таких высказываний американского президента страдают отношения не только двух стран, но и общемировой уровень безопасности, стабильности и доверия. И услышав такие слова любой может испытать «испанский стыд», когда тебе стыдно за действия другого человека».

Новый президент Америки, похоже, не только «жует жвачку» старого, говоря о вмешательстве в американские выборы, но и решил стать лидером по антироссийской риторике, в этот раз откровенно агрессивной, полагает депутат Госдумы Татьяна Воронина.

«Угрозы и откровенное хамство в адрес президента России – «вершина» дна новой американской политики или попытка заработать очки дешевым пиаром? «Позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех… (Нобелевский лауреат Борис Пастернак). Учите классику, мистер Байден, — посоветовала парламентарий. — Попробуйте сначала сделать для своей страны хоть маленькую толику того, что сделал для России ее национальный лидер Владимир Путин, которого поддерживает абсолютное число граждан».

Нелепые высказывания и угрозы в адрес нашего президента и нашей страны – демонстрация всему миру политического бессилия, убеждена Воронина.

Заявления президента США о якобы нашем вмешательстве в американские выборы без малейших на то доказательств - ни что иное как истерика со стороны американского руководства, убежден депутат Госдумы Василий Пескарев.

«Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США, — напомнил он. — В распоряжении Комиссии Госдумы есть десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и НПО по влиянию на избирательные компании в России для продвижения агентов влияния на выборные должности, есть видеоматериалы тренингов и вебинаров по этой же теме. Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне»

«Атака на наших детей»

По его словам, ещё в 2019 году Комиссия приглашала объясниться посла США в России, когда на сайте их посольства в Москве появились призывы к нашим гражданам участвовать в незаконных акциях, однако он уклонился от общения. История повторилась в этом году. «Мы видим и публикации на сайте посольства маршрутов незаконных акций, мы видим массированную атаку на наших детей с использованием деструктивного контента в американских соцсетях», — констатировал Пескарев.

«Что же касается оскорблений в адрес российского президента, то ни о чем, кроме о политической слабости и абсолютной некомпетентности Байдена, как главы американского государства, это не говорит, — делает вывод парламентарий. Лидеры мировых держав не скатываются до грубой брани, и жаль, что он этого не понимает и уже никогда не поймет. Как говорят у нас на Руси - нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».

Все последние семь лет коллективный запад бесится от бессилия повлиять на справедливый ход истории, повторяя мантру о непризнании Крыма Российским, но это уже никому не интересно, говорит депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Крым - неотъемлемая часть России, и это навсегда, — уверен парламентарий. — Мы - великая, мирная держава, наш Президент - миротворец, остановивший войны на Кавказе, Сирии, который не дал пролиться крови в Крыму. Штаты же под предлогом защиты «демократии» продолжают проливать кровь по всему свету и при этом набираются наглости поучать всех без разбора и не выбирая слов».«Прогнозы о крахе нашей экономики не оправдались, хаотичная санкционная политика сделала нас только сильнее и сплочённее. Именно наша страна создала первую в мире вакцину от коронавируса - «Спутник V», которая уже доказала свою эффективность, спасая человеческие жизни. Она востребована по всему миру, но горе-политики за океаном готовы жертвовать людьми, лишь бы не признать первенство и успех России в борьбе с пандемией COVID-19, цинично выстраивая преграды для достижений нашей науки», — заметил парламентарий.

«На фоне антироссийской истерии и нелепых, отдающих маразмом и хамством, высказываний их очередного «лидера» в отношении нашего президента, не хочется опускаться до уровня «дискуссии» в стиле президента Байдена, но есть ощущение, что человек сел в президентское кресло, практически не приходя в сознание. Что ж, каждый народ заслуживает своих правителей, — высказался Боярский. — Американский почему-то получил в моменте недоразумение в виде Джо Байдена, а наш великий народ выстрадал и заслужил такого президента, как Владимир Путин».

«Агрессивное высказывание в сторону Владимира Путина — что это? — размышляет депутат Госдумы Дмитрий Перминов. — Намеренная провокация в продолжении русофобской политики Белого дома? Отсутствие воспитания и навыков элементарной дипломатии?»

Наш президент - самый влиятельный политик не только в России, но и во всем мире, — продолжает парламентарий. — И ему не нужно доказывать свой авторитет провокационными высказываниями и нападками в адрес кого бы то ни было. Высокий уровень доверия президенту не раз показывали выборы. Его слова не расходятся с действиями, в отличие от глав вышеупомянутой страны».

«С Россией нужно считаться»

Рейтинг высокого доверия граждан Владимиру Путину недосягаем для его американского визави, никакие оскорбления ничего здесь не изменят, считает депутат Госдумы Николай Малов. «Сегодня мы едины, и с Россией нужно считаться», — уверен он.

Высказывания президента Америки в отношении Владимира Путина не только неуместны, но и безосновательны, отметила депутат Татьяна Сапрыкина. «Публично оскорблять президента России – глупо и неуважительно по отношению к жителям нашей страны», — считает она.

Американским политическим деятелям все время кажется, что им кто-то мешает, что кто-то вмешивается в их избирательные кампании – так сделайте у себя в стране прямые всеобщие равные выборы, говорит депутат Госдумы Батор Адучиев.

«Неспособность Байдена и его команды заниматься внутренними делами своей страны уже видна, как и желание повысить градус международного напряжение в мире. А заявление Байдена в адрес нашего президента – это грубое высказывание, противоречащее не только нормам международной политики, но и здравого смысла! — заметил парламентарий. — Наверное сказывается наступающий маразм в силу возраста - руководители государств должны отвечать за свои высказывания, взвешивать каждое свое слово. Думаю, что истеблишмент США крайне недоволен быстрым окончанием мифического однополярного мира и они до сих пор не могут понять, что мир не хочет плясать под американскую дудку».

«Байден своим бессилием перед нашей страной и своей агрессией унизил достоинство России и нашего народа, — полагает депутат Госдумы Светлана Солнцева. — Доверие россиян к главе государства самое высокое в мире по сравнению с другими руководителями государств».

«Во времена «холодной войны» лидеры западных государств не опускались до такой низости, голословных оскорблений и перехода на личности. Угрозы Байдена в адрес России не останутся без внимания и получат ответ. Мы миролюбивый народ, но перед лицом угроз можем объединиться и постоять за себя», — пообещала Солнцева.

Что бы кто не говорил, но доверие к нашему президенту подорвать невозможно, отметил депутат Госдумы Борис Гладких.

«Когда граждане без личного мнения стадно начинают впитывать ахинею зарубежных СМИ о разных «проколах» наших властей - это смешно. Но когда такие личности, как Байден открыто выкидывают угрозы и истеричные обвинения - это уже страшно», — резюмировал парламентарий.