«Заговорить закон до смерти»: что такое парламентское флибустьерство

Президент США Джо Байден выступил за изменение правил ведения дебатов в Сенате, чтобы пресечь так называемое «флибустьерство» — попытки меньшинства в верхней палате заблокировать или вовсе сорвать законопроекты путем длительного выступления сенатора с трибуны, которое может длиться десятки часов.

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«Дошло до того, что возникают трудности в функционировании демократической системы, — сказал он в интервью телеканалу ABC. — Я не считаю, что нужно уничтожить флибустьерство, нужно сделать так, как было, когда я впервые попал в Сенат в прежние времена».

Ранее выступающий должен был говорить стоя, не отходя от трибуны, не умолкая и не прерываясь. Джо Байден поддерживает возвращение этого правила. Такие ограничения существенно осложнят флибустьерство.

Сейчас для прекращения дебатов по какой-либо инициативе требуются голоса 60 сенаторов из 100. Ранее демократы предлагали изменить это правило на принятие решения простым большинством. Сейчас в американском Сенате места разделены поровну между демократами и республиканцами, однако решающий голос имеет вице-президент Камала Харрис.

Смысл флибустьерства состоит в том, чтобы максимально затянуть обсуждение законопроекта. Такую практику называют «заговорить закон до смерти». Как правило, к такому приему прибегает меньшинство в палате. Сенатор может выступать сутками, здесь все зависит от его способностей, в том числе и физических. После изнурительного и многочасового выступления большинство может пойти на уступки.

Кроме того, такой шаг может повысить репутацию политика в глазах его сторонников — создать образ сенатора, который всеми силами боролся против инициативы.

Считается, что первым, кто прибег к подобному маневру, был древнеримский сенатор Катон Младший, которому удалось дважды не допустить принятия инициатив Юлия Цезаря.

Некоторые считают флибустьерство одним из признаков демократии. Преимущественно такую практику используют на Западе. В США захват трибуны относительно популярен в связи с тем, что в Сенате нет никаких ограничений по времени и содержанию выступлений. Все зависит от фантазии выступающего. Он может зачитывать исторические справки, статьи СМИ, литературные произведения или, к примеру, телефонный справочник.

Так, например, в 2013 году сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что будет выступать против закона о реформе здравоохранения Obamacare до тех пор, пока «будет в силах стоять на ногах».

Политик выступал почти сутки. Он рассуждал о демократии, обвинял оппонентов в том, что они игнорируют потребности американцев. Круз в своей речи упомянул Бенджамина Франклина, Дарта Вейдера, Шона Коннери и Айн Рэнд, рассказал о своей детской мечте стать пиратом. Сенатор читал вслух книгу для детей «Зеленые яйца и окорок» — ее текст внесен в протокол заседаний Сената США.

Политик захватил трибуну на 21 час и 19 минут, однако журналисты назвали его выступление «фальшивым флибустьерством». Круз делал достаточно длительные перерывы, благодаря тому что другие республиканцы задавали ему вопросы в течение 15 минут и даже получаса. За это время сенатор мог отлучиться от трибуны, чтобы, к примеру, справить естественную нужду. Впрочем, добиться своей цели Круз так и не смог — голосование по законопроекту попросту было перенесено.

А вот бывший сенатор от Южной Каролины Стром Термонд, который побил рекорд по длительности выступления, ни разу не покинул трибуну. В 1957 году, чтобы противостоять принятию закона о гражданских правах, предполагающего равноправие белых и афроамериканцев, он захватил трибуну на 24 часа 18 минут. С собой Термонд взял внушительный запас еды.

Для историков самый загадочный аспект этого подвига заключается в том, как именно ему удалось избежать посещения туалетной комнаты так долго.

«Это своего рода урологическая загадка. <…> Впоследствии один из первых вопросов, который задали ему журналисты, заключался в том, как он мог удерживать мочевой пузырь», — рассказывал биограф сенатора.

Термонд ответил журналистам, что накануне выступления провел несколько часов в сауне, чтобы обезводить организм. Ходили слухи, что он использовал катетер. Впрочем, инициатива была принята, как только сенатор умолк, зато Стром Термонд вошел в историю.

Всемирную славу получила сенатор-демократ в штате Техас Венди Дэвис. В 2013 году она выступала 11 часов без перерывов, чтобы выступить против закона, ужесточающего правила проведения абортов. Ее выступление было прервано спикером, который посчитал, что она нарушила правила. Тем не менее, республиканцы не успели проголосовать за инициативу, и в тот раз она не была принята. Сенатор же призналась, что использовала катетер.

В Великобритании правила усложняют практику флибустьерства. Члены Палаты общин могут выступать строго по теме, а также не более четырех часов.

Дольше всех в Великобритании трибуну занимал депутат от Лейбористской партии Эндрю Дисмор — он говорил в течение трех часов 17 минут, чтобы заблокировать инициативу консерваторов, наделяющую граждан страны дополнительными полномочиями для защиты себя от грабителей. Однако и ему на подмогу приходили коллеги, задавая вопросы и комментируя его слова, что также позволило депутату растянуть свое выступление.

Звездой флибустьерства в Австрии является бывший член парламента от партии Зеленых Вернер Коглер. Он в 2010 году выступил с речью продолжительностью 12 часов и 42 минуты, чтобы заблокировать принятие бюджета.

В канадском парламенте время выступления ограничено 20 минутами. Там рекорд флибустьерства побил в 2008 году консерватор Том Лукивски, выступая в парламентском комитете, где нет ограничений по времени. Он выступал шесть часов, причем дважды — 5 и 7 февраля. Лукивски пытался заблокировать расследование о ненадлежащих расходах его партии на выборах 2006 года. Расследование, впрочем, все же было впоследствии проведено.

В канадском парламенте есть и другой яркий пример флибустьерства, подстроенного под ограничения по времени. В 2011 году депутаты от оппозиционной Новой демократической партии говорили по очереди, не нарушая правила. Всего их выступление продлилось 58 часов подряд. Оппозиция пыталась заблокировать принятие поправки в закон, регламентирующий трудовые права работников государственной почты, однако инициатива была принята.

Через пять лет мировой рекорд Канады был побит в Южной Корее. Там оппозиция, выступая по очереди, затянула обсуждение законопроекта о борьбе с терроризмом на целых 192 часа. Некоторые депутаты в отведенное для выступления время пели, а один из них зачитал главы из романа Джорджа Оруэлла «1984».

Существует еще один формат подобных действий. Французская оппозиция в 2006 году внесла в законопроект о приватизации компании Gas de France 137449 поправок. При соблюдении процедуры на рассмотрение всех поправок ушло бы десять лет. В результате стороны пришли к компромиссу.