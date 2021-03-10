«Их подтолкнули»: замминистра юстиции Украины рассказал о жалобах из Донбасса

Украинцы подали 9,5 тысяч жалоб против властей своей страны в Европейский суд по правам человека, из них 7 тыс. были направлены жителями территории Донбасса, сообщил замглавы украинского министерства юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

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При этом, по его словам, ему известно содержание только двух жалоб — первая касается выплаты пенсий жителю Донбасса, она была отклонена.

«Суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказали», — пояснил Лищина.

Во второй люди жалуются, что обстрелы украинских силовиков привели к разрушению их жилья.

«Заявительница жалуется, что ее жилье обстреляли украинские военные. Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне, поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут», — спрогнозировал чиновник.

Также Лищина выразил уверенность, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «могли подтолкнуть массово подавать заявления» против украинских властей, передает информационный ресурс «Буквы».

По его словам, ЕСПЧ остановил рассмотрение индивидуальных жалоб по Донбассу, пока не примет решение относительно того, имеет ли место ли участие российской стороны в деятельности ДНР и ЛНР.

В начале 2021 года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. В феврале 2019-го председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан также указывал, что российских военных нет на территориях ДНР и ЛНР.

Также, по словам Лищицы, около тысячи жалоб подали жители Крыма. При этом чиновник отказался сообщить, будет ли Киев оспаривать решение ЕСПЧ о признании неэффективным расследования дел, относящихся к преступлениям на «майдане» (так в Киеве называют события зимы 2013/14 года, которые завершились государственным переворотом).

В феврале нынешнего года Киев подал против Москвы заявление в ЕСПЧ по обвинению в убийствах «оппонентов РФ». Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал такой шаг украинских властей пустым пиаром, обратив внимание на то, что в заявлениях Киева не приводится никаких доказательств своим заявлениям.

«Украинский кризис надоел всем не только в Европе, но и на самой Украине, местным элитам в том числе. И надо хоть как-то, хоть чем-то украинскую повестку для Брюсселя и Страсбурга актуализировать», — пояснил эксперт.

Такую политику Киева, по его словам, можно расценивать как особый вид «отчетности» перед западными кураторами. «Им надо отчитываться о «борьбе с Москвой» и перед внешними заказчиками, и перед своими элитами», — подытожил Безпалько.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек напомнил про преступления, совершенные на территории Украины несколько лет назад, следствие по которым до сих пор не нашло виновных, передает РИА «Новости».

«Украина, наверное, себя с Россией перепутала — это у них безнаказанные убийства мирных граждан в Донбассе, препятствия в расследовании трагедии в Доме профсоюзов Одессы, причем, именно государственные препятствия», — указал парламентарий.

В прошлом году министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что долг страны перед своими гражданами по решениям ЕСПЧ составляет около 10 млрд гривен ($360 млн). Он пояснил, что власти Украины намерены постепенно рассчитаться с долгами, однако если сделать это единовременно, государство не сможет покрыть расходы пенсионного фонда и зарплаты бюджетникам.