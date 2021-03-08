Привлечь третью сторону: Киев призвали разорвать отношения с Москвой

Киев должен быть готов в любой момент разорвать дипломатические отношения с Москвой, заявил в эфире телеканала «Еспресо» бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

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Он назвал Россию «агрессором», с которым украинская сторона должна «прекратить всякое взаимодействие».

«Необходимо подготовить это решение [о разрыве дипотношений] и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», — указал дипломат.

При этом все консульские вопросы между Москвой и Киевом должны решаться, по его мнению, при посредстве третьей стороны.

Стоит отметить, что работа самого Чалого на посту представителя Украины на внешнеполитической арене вызывала критику руководства республики. Так, в ноябре 2019 года советник президента Украины Игорь Новиков обвинил Чалого в «саботировании работы офиса главы государства по организации официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон».

Также он заявил, что Чалый осуществлял попытки «вмешиваться в американскую политику и манипулировать партнерами Украины», и обвинил его в «несоответствии занимаемой должности» из-за ситуации со встречами в США генерального прокурора Украины Юрия Луценко с Рудольфом Джулиани — личным юристом тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Претензии по поводу саботирования организации визита Зеленского в Вашингтон Чалому выдвигал и помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Чалый работает как-то так, что у нас нет ощущения, что на должном уровне интересы государства сегодня представлены в США», — признавался Ермак в интервью британскому телеканалу BBC.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев принял окончательное решение оставить «русский мир» и намерен стать частью Запада.

«Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии», — сказал Кулеба в интервью журналу Internationale Politik.

В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек выразил мнение, что от такой позиции Киева украинцам не стало лучше.

«А знает ли Запад о том, что, помимо «младоевропейцев», к ним еще и Украина на шею залезть хочет? Про разрыв с русским миром мы уже больше 20 лет слушаем, а вот про европейское признание Украины в ЕС так и не услыхали. Сегодня киевские элиты, конечно же, мечтают интегрироваться в ЕС, вот только народу от разрыва с русским миром и еврообещаний как-то лучше не стало», — пояснил парламентарий.

По мнению депутата, глава МИД Украины хочет стать «частью Европы» и для этой цели «возлюбил западный мир во всем его многообразии», которое сводится к «русофобии, гей-парадам, однополым бракам и прочей ереси».

«И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость», — добавил член нижней палаты российского парламента.

Он также напомнил , что именно «русский мир» дал украинцам возможность получить государственность и «сохраниться как нации».

В середине декабря прошлого года украинское правительство одобрило выход страны из нескольких договоров СНГ. В частности, речь идет о соглашении о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики.

Киев также прекратил свое участие в соглашениях об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях и об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

За месяц до этого Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о проведении согласованной монопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ в Москве 25 января 2000 года.

Украинские власти отметили, что этот договор содержит механизмы обмена информацией. Это, по их мнению, создает риск получения странами-членами СНГ сведений, «которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину».