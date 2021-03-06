100 тыс. гривен в казне: Турчинов объяснил потерю Крыма

В начале 2014 года в украинской казне было около 100 тыс. гривен, не было денег на военные операции, поэтому стране не удалось «защитить» Крым, сообщил бывший врио президента Украины и верховный главнокомандующий Вооруженными силами республики Александр Турчинов.

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Он признал, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своего государства по причине слишком ограниченного инструментария и возможностей – республика находилась в критическом состоянии, передает телеканал «24 TV».

Турчинов также указал, что Киев мог бы «защитить» Крым, если бы Украина не отказалась от стратегического ядерного оружия, «не пошла бы на раздел Черноморского флота и не допустила создания на полуострове мощной российской базы».

«Вы знаете, то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну», — посетовал Турчинов, добавив, что украинские вооруженные силы «системно уничтожали и разоружали».

Впрочем, некоторые политики на Украине считают, что украинские власти спланировали и осознанно отдали Крым и Донбасс в 2014 году. В частности, об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым.

Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — подчеркнул он.

По словам политика, Киев заранее разработал план по сдаче Крыма — оттуда вывели «элитные украинские военные части». Парламентарий также отметил, что за последние шесть лет на Украине сформировалась «прослойка», привыкшая жить за счет войны, обогащаться на войне и оправдывать ей свои провалы.

В 2019 году бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал письмо на тот момент замначальника Генштаба ВС Украины Николая Думенко главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко. В тексте говорилось, что украинские военнослужащие по-прежнему массово бегут из Вооруженных сил.

«У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на «корпусе» тонущего корабля «Украина» не подлежат ремонту», — указывал экс-парламентарий у себя на странице в Facebook.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подчеркивал в этой связи, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

Позднее глава государства на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Российский президент напомнил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР от 1954 года незаконно, поскольку было принято президиумом Верховного совета РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.