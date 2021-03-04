«Власть боится»: почему Украина отказывается от реализации минских соглашений

Более 45% украинцев выступают за выполнение Киевом минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Согласно опросу украинского центра «Социальный мониторинг», за выход из переговорного процесса выступают 28,7% респондентов, а еще 26% не смогли дать четкого ответа на этот вопрос.

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Относительно того, как решать проблему Донбасса, мнения опрошенных делятся следующими образом: 32,6% украинцев выступают за предоставления региону особого статуса и автономии в составе Украины, 27,2% признают необходимость изоляции самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а 22,1% требуют продолжения боевых действий для полного восстановления Украиной контроля над этими территориями, еще 18,1% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом более 48% украинцев уверены в необходимости диалога Киева с представителями ДНР и ЛНР для установления мира в Донбассе, смысла в этом не видят 41,7% респондентов, а 10,1% затруднились ответить.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, все опросы по теме минских соглашений, которые проводились до сих пор, приводили к тому, что большинство высказывалось в пользу мира.

«Для людей некомпетентных эти договоренности воспринимаются как путь к миру, поэтому люди в большинстве отвечают положительно. Другое дело, что в стране каждый по-разному понимает этот путь. Представители партии войны тоже за мир, но на своих условиях. А это означает, что они не готовы ни к каким компромиссам. Собственно, поэтому они являются сторонниками продолжения войны», — пояснил эксперт.

Однако пока большинство украинских граждан выступают за исполнение минских соглашений, в том числе части по предоставлению Донбассу автономии и переговоров с ДНР и ЛНР, власти Украины демонстрируют несколько неоднозначную позицию в этом вопросе.

Формально Киев не отказывается от минских соглашений, но не спешит выполнять их политическую часть, в особенности пункт о диалоге с самопровозглашенными республиками. Более того, в последнее время на Украине все чаще активно поднимается вопрос о необходимости модернизации соглашений.

Так, украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно говорил, что какие-либо выборы в регионе с последующем предоставлением ему особого статуса, следует проводит после возвращения границ под контроль Украины. Это прямо противоречит договоренностям, поскольку они предусматривают четкую последовательность возвращения Донбасса в состав Украины, и вопрос о контроле над границей следует уже после получения регионом прав широкой автономии.

Более того, руководитель офиса президента Андрей Ермак в феврале заявил, что минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. По его словам, прогресс в переговорах есть, но они идут очень медленно и сложно.

Страх власти

С момента подписания минских договоренностей прошло шесть лет, но особых подвижек до сих пор не наблюдается. Условно положительным фактором стало лишь заключение полномасштабного перемирия между сторонами конфликта в прошлом году, но с февраля в Донбассе вновь наблюдается обострение.

Стороны по очереди обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях. Шквал взаимных обвинений украинский власти разбавляют призывами к ответному огню, а также официальным заявлением СНБО о возвращении к пяти сценариям по Донбассу, содержание которых до сих пор неизвестно.

С точки зрения Михаила Погребинского, украинские власти не идут на реализацию минских соглашений, потому что боятся этого, несмотря на запрос общества на продвижение к миру. Сами договоренности включают много того, что не нравится руководству страны.

«Они не хотят им предоставлять автономию, не хотят идти в сторону включения на правах конфедерации. С их точки зрения, если они на это пойдут, то их снесет волна украинских националистов, представителей партии войны и тех, кто не хотят остановки процесса под названием «прочь от Москвы». Сохранения Донбасса в составе Украины на основе минских соглашений как раз означает остановку этого процесса, чего сильно не хочет украинская власть», — отметил эксперт.

При этом отказ от выполнения запроса общества по вопросу минских соглашений наблюдается на фоне серьезных проблем власти с рейтингами. По опросу Киевского международного института социологии, поддержка Зеленского обвалилась до 18,2%, а правящая партия «Слуга народа» в случае проведения досрочных выборов уступает оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,2% против 24,1%.

Молчание Запада

Интересным фактором в этой ситуации является то, что Евросоюз — один из ключевых партнеров Киева — последовательно поддерживает минские соглашения, и также констатирует отсутствие подвижек в их реализации. В частности, об этом прямо говорила канцлер Германии Ангела Меркель, отмечая, что в этом процессе необходим прогресс.

Однако в подходе Европы также существует ряд неоднозначных моментов. К примеру, прибывший в Киев 2 марта глава Евросовета Шарль Мишель, по сути, назвал Россию стороной украинского конфликта в Донбассе. По его словам, ЕС ожидает от Москвы обеспечения полного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неконтролируемым украинским правительством территориям.

По мнению Михаила Погребинского, на самом деле у европейцев также, как у Киева, нет внятной позиции по минским соглашениям — Европа поддерживает мутную линию, говорит о поддержке минских соглашений, но не оказывает какого-либо давления на украинскую сторону.

«Иначе Шарль Мишель не стал бы говорить, что Россия является стороной конфликта. Или то, что Москва должна выполнять какие-то части минских соглашений, чего вообще не предусмотрено в самом тексте. Поэтому у них противоречивое отношение к этому вопросу — они не против вхождения Донбасса в состав Украины на условиях автономии, но считают, полное выполнение договоренностей станет победой президента России Владимира Путина, чего они не хотят допустить», — резюмировал эксперт.

Таким образом позиции Киева и Европы отчасти схожи, тогда как непосредственно граждане Украины ждут реализации договоренностей для установления мира в Донбассе, считает эксперт.

К слову, Зеленский сделал тему прекращения войны одной из главных в своей предвыборной кампании и уже несколько раз давал себе год для осуществления задуманного, но пока вопрос урегулирования ситуации до сих пор остается в тупике.