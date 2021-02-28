«Будем готовиться к войне»: читатели японских СМИ испугались нападения России

Крупнейшие новостные порталы Японии опубликовали материалы о российских военных учениях на Курильских островах, что вызвало бурную реакцию среди комментаторов на этих сайтах. Как сообщает РИА «Новости», японские пользователи призвали готовиться к войне.

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» — написал один из пользователей.

По мнению другого комментатора, речь может идти «о захвате острова Хоккайдо». Третий читатель предположил, что правительству Японии необходимо что-то делать, чтобы не допустить «вторжения армады российских беспилотных танков и дронов».

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«Во время прошлой войны Советский Союз захватил «северные острова» как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!», — приводит агентство слова еще одного комментатора.

За день до этого некоторые читатели японского журнала Shukan Gendai выразили мнение, что Япония вряд ли сможет вернуть Курильские острова.

По мнению одного из них, Япония постоянно повторяет о возвращении островов, но при этом не может посмотреть на эту проблему конструктивно. Он также призвал пересмотреть стратегию японского правительства в отношении России.

Напомним, 14 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать отношения с Японией. Однако предпринимать антиконституционные действия власти страны не будут, подчеркнул президент РФ.

Одна из поправок к Конституции РФ запрещает отчуждение территорий страны. В этой связи Путин переадресовал вопрос журналистов о будущем российско-японских отношений главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову. «Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — заявил Путин.

За неделю до этого японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос с Курилами «вызывают глубокое сожаление».

В июне Владимир Путин пообещал, что флаг России над Курилами не будет спущен никогда. Спустя полгода японский премьер Суга заявил, что правительство Японии намерено добиться «окончательного решения» вопроса о южных Курильских островах.

В начале 2019 года Синдзо Абэ признал, что японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Тем не менее, Абэ (как и Суга) полагает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы.

Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам разгрома японской Квантунской армии и после взятия их с боями советской морской пехотой.

Острова стали советскими, местные жители — японцы и айны — были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан. Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио, не является предметом для обсуждения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что желание японских представителей вернуть вопрос о Южных Курилах в разряд актуальных препятствует настрою на диалог между Москвой и Токио.