«Дискриминация русских»: Лавров раскритиковал Совет Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание в связи с 25-летием вступления России в организацию. Его слова передает РИА «Новости».

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — заявил министр.

Он возмутился отсутствием реакции СЕ на дискриминацию русского и русскоязычного населения стран Прибалтики и Украины. Такая позиция расшатывает авторитет Совета, считает Лавров.

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Министр подчеркнул, что власти Украины выдавливают языки национальных меньшинств из общественной сферы и образования.

9 февраля стало известно, что Совет Европы планирует привлечь специалистов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине. Проект будет способствовать укреплению общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, в том числе их языков.

Речь идет о защите прав нацменьшинств в целом, при этом особое внимание уделено проблемам цыган на Украине. О других народах и языках в документе не говорится.

СЕ рассчитывает привлечь к участию в этой инициативе до 30 специалистов. Они должны будут содействовать расширению участия нацменьшинств в принятии решений на местном уровне, продолжению работы по облегчению доступа к документам, удостоверяющим личность, а также разработке стратегии преподавания на цыганском языке.

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, все сферы обслуживания должны окончательно перейти на украинский язык. Это касается не только сферы торговли, но и других поставщиков услуг. Перейти на другой язык для обслуживания можно будет исключительно по просьбе клиента. Нововведение предполагает, что за обслуживание на русском языке можно будет пожаловаться. Кроме того, за нарушение новой нормы предусмотрены штрафы.

Кроме того, власти страны предпринимают и другие шаги по вытеснению русского языка. Президент Владимир Зеленский в марте 2020 года подписал закон, который ликвидировал в стране русскоязычные школы. Программы обучения на русском языке также отменяются.

В июле 2019 года украинский язык на Украине стал обязательным для органов государственной власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Все, кто обслуживает клиентов, — продавцы, официанты, парикмахеры и другие — теперь должны обращаться к ним только на государственном языке.

Информация в меню ресторанов, на ценниках магазинов, в билетах, инструкциях тоже должна быть представлена на украинском языке.

Если для западной Украины с введением такой нормы ничего не изменилось, то центральной и восточной частям страны пришлось приспосабливаться к нововведению, и этот процесс не везде проходит гладко.

Президент России Владимир Путин в начале ноября 2019 года заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, <...> к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.