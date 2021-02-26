Путин подчеркнул, что против российского государства «ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов». «В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора», - констатировал он.

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Тем не менее, президент подчеркнул, что многие партнеры РФ весьма доброжелательно относятся к российским результатам в этой сфере, готовы сотрудничать. «Мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой. Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно только объединением усилий», - цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер также заявил, что РФ уже привыкла и готова к всевозможным провокациям.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», - прокомментировал он, подчеркнув, что подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна.

«Безусловным для нас остается главное - суверенитет России, ее национальные интересы, безопасность наших граждан, право нашего народа самому определять свое будущее. И эти ценности, основы нашего развития должны быть надежно защищены», - подытожил глава государства.

На этом фоне он призвал, опираясь на уже созданную базу, на возрастающие возможности и потенциал службы, обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям. «Ее эффективность, результативность должны соответствовать характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся», - заключил Путин.

«Неприкрытая агрессия»

Действия Запада укладываются в общую картину неприкрытой агрессии против Москвы, тем более что новый президент США Джо Байден уже успел назвать Россию врагом американской демократии, отметил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Сегодня уже вполне очевидно, что информационная война против России, в которой используются и формально российские медиа (не говоря о журналистах все еще респектабельных изданий и якобы ни от кого и ни от чего независимых блогеров), помимо подрыва государственности и разъедания культуры, включает в себя и мощный корпоративный аспект», — считает он.

«Независимые» медиа и тщательно выдрессированные журналисты, как мы видим, стойко и изобретательно сражаются в этой войне и против ключевых российских (особенно государственных) корпораций, – вероятно, и как элементов устойчивости российского общества, и как конкурентов глобальных корпораций, — полагает эксперт. — Особо стоит выделить наблюдаемое и безо всяких утечек масштабное и действительно эффективное использование выкормленной и обученной «медиапехоты» для работы по компрометации компаний и отдельных бизнесменов, срыва ключевых сделок, подведения под санкции российского бизнеса. Традиционная схема, которая используется для этого: российские «независимые» журналисты находят нужную фактуру, на Западе ее подхватывают и в итоге готовятся очередные санкции».

«Потрачены миллионы фунтов»

На прошлой неделе сообщалось, что в Сети появилась серия документов об информационной войне против России, которую ведет английское Министерство иностранных дел и международного развития (FCO) совместно с британской разведкой Ми-6.

На информационные кампании по управлению некоторыми русскоязычными СМИ были потрачены миллионы фунтов стерлингов, отметила в свою очередь в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НТВ в свою очередь уточнило, что в тайных программах британского министерства иностранных дел для российских журналистов участвовали Reuters и BBC а их целью было ослабление российского влияния и изменение политического режима в РФ.

Кроме того, по словам Захаровой, британцы организовали целую сеть агентов влияния в российских соцсетях. «Документов, раскрывающих лондонскую машину пропаганды, сотни», - пояснила официальный представитель российского МИД.

Делягин считает, что российское государство ни много ни мало должно запретить деятельность в России всех упомянутых в выявленных материалах медиа и физлиц, заблокировать их сайты и потребовать от английского МИДа полного раскрытия соответствующих программ, чтобы лишить их участников возможности влиять на общественное мнение и государственную политику РФ.

Другие российские политологи разделяют его мнение.

По сути, речь идёт о формировании тайной «пятой колонны», предназначенной, в том числе и для того, чтобы наносить максимальный ущерб по всем направлениям, не только политическим, но и, что для России сейчас важно – в сфере экономики, говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Речь, конечно, идёт не только о банальных попытках испортить инвестиционный климат в стране, ошельмовать российские компании и выставить их ущербными по сравнению с теми же, скажем, британскими или американскими», — констатировал он.

«Думаю, руководство страны в курсе проблемы незаконной и нечестной конкуренции, которая, проявляясь через медиа, через конкретных журналистов, используется в отношении российских компаний по инициативе руководства некоторых западных стран. И теперь этому нашлось публичное подтверждение: подозрения в том, что так называемые «независимые медиа» участвуют в информационной войне, работают на срыв сделок, подводят компании под санкции, уже не подозрения», — подчеркнул Мухин.

«Отныне позиционирование, в качестве независимых медиа, Reuters и BBC, особенно злобно действовавших против российских компаний, крайне затруднено, потому что, при попытке вновь «надуть губки», журналистов и руководство этих СМИ можно будет наотмашь отхлестать фактами их безусловной продажности», — уверен политолог.

По сути согласен с Мухиным и доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Он считает, что опубликованные документы дают полное представление о методах и способах идущей информационной войны против РФ: закрытые тендеры, конфиденциальные контракты, фейковые аккуанты в соцсетях, финансирование российских ютуберов, создание новых «независимых» СМИ в России. Только в России через соответствующие программы обучения прошло не менее 400 журналистов, подчеркнул он.

Беспристрастная журналистика?

«Забавно, что политические установки правительства России Reuters идентифицирует как экстремистские, а свои усилия по информационному противодействию государственным установкам за деньги другого государства – как «беспристрастную журналистику», — говорит Крутаков.

Политолог приходит к выводу, что Россия слишком долго «жила» в рамках чужой социальной модели.

«Мы вырастили целое поколение управленцев, идеологов и информационщиков с промытыми мозгами, которые свято убеждены, что все должно быть, как у них на Западе, а Россия – немытая страна рабов. «Независимые» медиа и прошедшие курс «молодого бойца» журналисты сражаются на идейном фронте. Психика человека устроена так, что он всегда реализует собственное видение мира, даже выполняя другой приказ», — подчеркнул Крутаков.

«Под огнем ключевые российские (преимущественно, государственные) корпорации как институты выработки и обеспечения национальной стратегии экономического роста (общественная устойчивость). Бьют по компаниям и отдельным бизнесменам, по ключевым сделкам. Работа идет системно. Схема простая и эффективная: информация легализуется через российские «независимые» медиа, потом ее подхватывают на Западе и находят дополнительную (офшорную) фактуру, — констатировал политолог. — А особо же «независимые» требуют санкций против российского бизнеса и получают их».

«Все это, разумеется, не значит, что в российском бизнесе и политике царят безупречные правила, — соглашается Крутаков. — Но нам предлагают не совершенствовать эти правила, а менять режим. Здесь тоже ничего нового нет. Культурные матрицы всегда находятся в состоянии идеологической конкуренции.

А ключевым инструментом этой конкуренции является свобода распространения информации, которую мы ошибочно принимаем за свободу слова».

Политолог напомнил, что один из отцов «холодной войны» и основоположников принципов противостояния США — СССР Джон Фостер Даллес предельно просто выразил свое кредо: «Если выбирать из множества принципов и механизмов внешней политики, выбирать следует принцип свободного потока информации».

А позже, резюмирует Крутаков, американский социолог Герберт Шиллер в своей книге «Манипуляторы сознанием» опишет принцип действия «свободного потока информации»: «Для успешного проникновения держава, стремящаяся к господству, должна захватить средства массовой информации... Нация, чьи СМИ управляются из-за рубежа, не нация – отраженный свет».