«Союзнические узы»: Путин встретился с новым президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Для киргизского лидера это первый зарубежный визит после его вступления в должность.

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В ходе переговоров Садыр Жапаров заверил российского лидера, что Бишкек твердо настроен на продолжение сотрудничества с Москвой и укрепление союзнических отношений.

«Несомненно, мой первый зарубежный визит к вам в качестве президента Киргизской республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами, — сказал он. — Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю вам огромную благодарность за поддержку и всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса».

Также Жапаров подчеркнул, что сотрудничество с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС занимает центральное место во внешней политики Бишкека. Новый президент Киргизии поблагодарил российского лидера за поддержку республики на фоне пандемии. Накануне министерство здравоохранения Киргизии сообщило о регистрации российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», что позволит в скором времени перейти к вакцинации населения.

«Также хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины против коронавируса признается со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения», — сказал он.

Владимир Путин, в свою очередь, заверил политика, что Москва продолжит свою поддержку в этом направлении. Он также высказал надежду, что новому руководству Киргизии удастся нормализовать внутреннюю обстановку в стране.

В октябре 2020 года после парламентских выборов в республике прошли массовые протесты, которые закончились уже третьим по счету переворотом.

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы, а также референдум по поправкам в конституцию, инициированный Жапаровым. Результатом референдума стало решение о возвращении к президентской форме правления.

Главным изменением в конституции стало наделение дополнительных полномочий для президента страны. Он получает право назначать и отправлять в отставку членов правительства, председателей государственных комитетов и руководителей иных органов исполнительной власти. Также президент может предлагать законопроекты, а не только утверждать их. Также в поправках предлагается создать высший совещательный, консультативный и координирующий орган народовластия — народный курултай.

Владимир Путин выразил надежду, что реформы в Киргизии благоприятно повлияют на отношения Москвы и Бишкека.

«Очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике, будут создавать условия для поступательного развития самого государства, и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей», — сказал российский лидер.

Он также поблагодарил Жапарова за сохранение государственного статуса русского языка в республике, подчеркнув, что это дает ее гражданам преимущества в вопросе трудоустройства в России.

«Повторяю еще раз, для нас это важно, для обеих сторон. Хочу выразить надежду, что мы вместе будем это поддерживать. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на родине», — сказал российский лидер.

В Киргизии не раз поднималась тема лишения русского языка статуса государственного. За несколько дней до своего визита в Москву в газете «Слово Кыргызстана» была опубликована статья президента «Союзнические узы», в которой он указал, что укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам республики, а русский язык будет защищен на законодательном уровне.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, тотальных перемен в российско-киргизских отношениях в контексте смены власти в республике ожидать не стоило.

«В Киргизии традиционно, когда происходит смена власти радикальным образом, отношения с Россией не меняются. И здесь тоже новое руководство Киргизии ожидаемо подтвердило свое членство в ЕАЭС, ОДКБ.

Во многом внешнеполитическая позиция Киргизии достаточно жестко задана обстоятельствами, местоположением страны, отношениями с соседями, отношениями с Россией, традиционным значительным присутствием киргизских граждан на работе в России. Других вариантов нет, кроме как поддерживать тесные отношения с РФ», — отмечает эксперт.

Владимир Путин подчеркнул, что двусторонние отношения с Бишкеком находятся на достаточно высоком уровне, Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Киргизии. Садыр Жапаров, в свою очередь, пригласил президента Россию в Киргизию.

Визит президента Киргизии продлится два дня. Помимо переговоров с российским лидером у него запланированы двусторонние встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Кроме того, Жапаров намерен провести встречу с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и студентами из Киргизии, обучающимися в российских вузах.