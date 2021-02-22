«Можешь гордиться!»: Кадыров обратился к вице-премьеру Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заместитель председателя правительства Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский должен гордиться фотографией с ним – так руководитель российского региона ответил на скандал, начавшийся в Киеве из-за их совместного фото на Международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

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«Для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», — обратился он к украинскому политику через свой Telegram-канал.

Кадыров признался, что был удивлен шумихе, высосанной из пальца Украиной из-за снимка, на котором он идет рядом с Уруским, и пояснил, что дискурс не стоит выеденного яйца. Глава Чечни также призвал Киев «не заниматься ерундой». Кроме того, он пошутил про обстоятельства своего якобы «знакомства» с Уруским.

«В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам», — написал чеченский лидер.

В этой связи, он усомнился в адекватности высокопоставленных членов украинского правительства.

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«До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил.

Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!», — предупредил Кадыров.

Снимок идущих плечом к плечу Кадырова и Уруского был сделан во время открытия мероприятия 21 февраля. На публикацию отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, потребовав в посте на своей странице в Facebook «срочного объяснения» от Уруского.

Вскоре сам вице-премьер рассказал, что участвует в IDEX 2021 в качестве главы делегации украинского правительства.

«Размещение глав официальных делегаций во время открытия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Применялась практика, согласно которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке», — пояснил украинский политик.

Он также подчеркнул, что лично не знаком с главой российского региона.

«Хочется добавить, что лично у меня не было (и не будет) никаких контактов с главой делегации РФ, то есть — Р. Кадыровым», — заявил он.

Политик также указал, что украинская делегация обратила внимание сотрудников службы протокола выставки на недопустимость таких ситуаций в будущем.

«Я также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни любого другого государства, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — подытожил Уруский.

Осенью прошлого года Кадыров заявил, что против руководства региона на разных социальных площадках Западом развернута информационная кампания, такая же, как ранее осуществлялась на Украине, в Сирии и Ливии.

По его словам, такая тенденция стала заметна в последнее время. Причем кампания развернута не только против чиновников, но и против чеченского народа.

«Западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Чеченский лидер заверил, что руководство региона успешно пресекает провокации в информационном пространстве.

Летом того же года Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону от 2019 года.

Тогда украинский лидер описал конфликт, начавшийся с размещения его студией «95 квартал» фотографии плачущего после молитвы Кадырова. Зеленский указал, что «дело не в Кадырове» и что он приносит извинения, если фото задело чьи-либо религиозные чувства.

Позднее этот видеоролик увидел Кадыров и призвал Зеленского к четкому ответу: извиняется ли он перед главой Чечни или нет.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?» — написал глава российского региона в своем Telegram-канале.

Кадыров указал, что ответ президента Украины в данном случае видится ему неуместным, и пояснил, что в случае отказа Зеленского извиниться глава Чечни будет рассматривать этот конфликт как личное дело.