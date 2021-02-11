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«Потакаете фантазиям»: Небензя отчитал ФРГ и Францию за ситуацию в Донбассе

Небензя обвинил Киев в отказе от выполнения Минских соглашений

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Киев сознательно не выполняет Минские соглашения, подписанные шесть лет назад, поэтому война в Донбассе не прекращается — констатировал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН. Также дипломат обвинил Германию и Францию в разжигании данного внутриукраинского конфликта.
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Украина за шесть лет не выполнила полноценно ни одного из 13 пунктов Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года для деэскалации гражданского конфликта на юго-востоке Украины – заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

«В действительности Киев до конца не выполнил ни единого своего обязательства по комплексу мер», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Он напомнил о 5 пункте Минских договоренностей, касающемся помилования и амнистирования.

«Обеспечены ли помилования и амнистия путем введения в силу Украиной закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями на Донбассе?

Как в этом контексте выглядит то, что даже в отношении тех, на кого распространяется обмен военнопленными, Киевом не прекращены уголовные дела и имеются примеры повторного задержания?» — указал Небензя.

Он также обратился к украинской стороне с вопросом по поводу восстановления социально-экономических связей Киева с Донбассом, в том числе – выплат пенсий и возобновления налогообложения.

«Восстановила ли Украина управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом?» — спросил представитель РФ.

Также, Небензя задал Киеву риторический вопрос по поводу диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками о модальностях проведения выборов и будущем режиме самоуправления в Донбассе.

«И наконец самое главное. Проведена ли конституционная реформа на Украине, вступила ли в силу новая конституция, предполагающая в качестве ключевого элемента децентрализацию?» — добавил российский постпред.

Помимо этого, дипломат обвинил Германию и Францию в разжигании конфликта.

«Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — обратился Небензя к Берлину и Парижу.

Два дня назад постпред Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что украинская армия должна отвечать выстрелом на выстрел в зоне конфликта, хотя между сторонами уже седьмой месяц действует соглашение о полном прекращении огня.

По его словам, силы ДНР и ЛНР в последние дни обстреливают позиции Украины, в том числе из минометов, следовательно, нарушают все договоренности с Киевом.

«Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это — провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел», — отметил Кравчук.

С точки зрения постпреда Украины, Киев должен реагировать жестко, потому что иначе продемонстрирует слабость своим соперникам — «не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят».

Заявление постпреда Киева в контактной группе было сделано на фоне усиления обстрелов в Донбассе. В частности, украинская сторона обвинила ДНР в гибели двух военных и ранении еще одного.

В ответ в самопровозглашенной республике отмечают, что ВСУ впервые с начала июля прошлого года перешли на применение 122-мм артиллерии и в целом систематически обстреливают позиции ДНР.

В свою очередь, вице-премьер Украины Алексей Резников в начале нынешнего месяца заявлял, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе.

В этой связи замглавы украинского правительства выступил за присоединение к переговорам США и Польши.

«Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», — сказал замглавы кабмина.

Как указал вице-премьер, необходимо «честно констатировать», что, несмотря на помощь со стороны Франции и Германии в рамках «нормандского формата», за шесть лет эта война не закончилась».

«Нормандская четверка» — Россия, Украина, Германия и Франция — в последний раз проводили саммит на уровне глав государств 9 декабря 2019 года в Париже. Помимо Макрона и Зеленского, на встрече присутствовали президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В коммюнике по итогам саммита стороны переговоров констатировали безальтернативность минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе и обозначили семь первоочередных шагов, которые должны были сделать Киев, а также ДНР и ЛНР.

Стороны пришли к соглашению, что в регионе должен быть установлен режим прекращения огня, обеспечено разведение сил, разминирование, произведен обмен удерживаемыми лицами, должны быть открыты пункты пропуска на линии соприкосновения, согласованы все правовые аспекты особого статуса Донбасса, а в украинское законодательство должна быть включена «формула Штайнмайера».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что из этих решений были реализованы только два, и то это было сделано лишь частично.

По ее словам, Киев на протяжении всего года замедлял процесс открытия пунктов пропуска. В итоге, по ее словам, было оборудовано только два пешеходных пункта пропуска, хотя Луганск готовил автомобильные и Киеву было об этом известно.

Она уточнила, что хуже всего дела обстоят с политическими аспектами. Украина, как утверждает представитель МИД РФ, ничего не сделала, чтобы согласовать с Донбассом политическое урегулирование и включить «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе региона.

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