Захарова: на кроликах экспериментируют меньше, чем на украинцах

В ответ на отказ украинского президента Владимира Зеленского приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», который он аргументировал тем, что «украинцы не кролики» и на них экспериментировать нельзя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook: «На кроликах экспериментируют меньше».

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Глава Украины уже в который раз пояснил причину, по которой Киев не планирует покупать российскую вакцину.

«Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет», — заявил президент Украины.

Во время разговора с журналистами на тему покупки российской вакцины Зеленский в очередной раз выразил мнение об «информационной гибридной войне». На вопрос, будет ли Украина приобретать «Спутник V», если Европейский союз одобрит этот препарат, Зеленский ответил, что России нужно для начала обеспечить вакцинацию своих граждан.

«Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», — сказал он.

На прошлой неделе научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования российского «Спутника V», и это событие, в частности, одобрили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая говорит об эффективности вакцины», — сказала представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

В публикации журнала приводились данные результатов третьей фазы клинических испытаний препарата от коронавируса. Они подтверждают его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.

Помимо России вакцина «Спутник V» одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

Что касается Украины, то киевские власти такие доводы не убеждают. Ранее харьковская компания «Биолек» подала в соответствующие органы заявление и документы для госрегистрации «Спутника V». Но глава минздрава Украины заявил, что вакцина от коронавируса российского производства зарегистрирована не будет.

Зеленский ждет европейские препараты от коронавируса. В этом месяце Киев, по его словам, получит 12 млн доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax. Кроме того, в конце прошлого года власти страны заключили договор с китайской компанией Sinovac Biotech. Она поставит более 1,9 млн доз своей вакцины.

Помимо этого, Украина ожидает поставки вакцин по программе от ВОЗ COVAX. На первом этапе, по данным представителей власти, страна получит 1,2 млн доз вакцины. Всего на долю Украины полагается 8 млн доз.

Ранее глава «Оппозиционной партии — За Жизнь» Виктор Медведчук пытался наладить диалог с Россией, чтобы заключить договор о поставках российской вакцины на Украину. В прошлом году он прибыл в Москву с визитом и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский политик поинтересовался, насколько возможно сотрудничество двух стран в вопросе продажи вакцин. Путин отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен при соответствующем официальном запросе Киева.

Но действия Медведчука не встретили поддержки со стороны украинских властей. В Киеве считают, что российская вакцина — это «гибридное оружие против Украины». Такое мнение выразил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете «День».