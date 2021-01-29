Тупик: Кравчук рассказал о сложностях в переговорах с Москвой

Поладить с Россией непросто, и питать лишние иллюзии по поводу переговоров с ней не стоит. Об этом заявил в эфире телеканала «Наш» глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

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Переговоры по Донбассу, считает он, являются фальшивкой. Москва «давит» на Киев, и поэтому украинским властям нужно действовать теми же методами. Он отметил также, что договориться с Россией можно лишь «силовым методом», поскольку она якобы привыкла к такому общению.

При этом еще неделю назад в интервью украинской газете «Вести» Кравчук заявлял, что военным путем Донбасс не вернуть. Он отмечал, что в достижении этой цели Киеву могут помочь антироссийские санкции, которые «будут расширяться и становиться более разнообразными».

Лишь дипломатия и политический диалог, добавил Кравчук, помогут разрешить конфликт на юго-востоке Украины.

20 января советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут помириться в течение одного дня.

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках», — сказал Арестович. Он также выразил надежду на усиление санкционного давления со стороны Запада при администрации избранного президента США Джо Байдена, что может «стать шагом к позитивным сдвигам».

Леонид Кравчук в конце прошлого года заявил, что если к 2021 году не произойдет каких-либо прорывов в российско-украинских отношениях, то начнется «новый стандарт понимания ситуации». При этом он признал, что достижение прекращения огня в регионе в середине лета — существенный шаг вперед.

На встрече «нормандской четверки» год назад отдельный пункт коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования войны в Донбассе. На постоянной основе в украинском законодательстве должен быть закреплен особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

Однако вместо этого Киев представил недавно новую дорожную карту урегулирования, направленную на пересмотр минских соглашений.

В середине ноября Кравчук заявил, что подписанные Киевом минские соглашения обернулись для страны «политической удавкой». «Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — сказал он.

По его словам, члены контактной группы не понимают, что соглашения были заключены в «сложных условиях», и продолжают настаивать на их реализации без изменений. Киеву тяжело реализовать все пункты соглашений в установленном порядке, но с этим уже ничего нельзя сделать.

От первого президента Украины исходят самые разные идеи. 5 ноября Кравчук предложил демилитаризацию Донбасса. «Все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены», — заявил лава украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Украина неоднократно обвиняла Россию в участии в конфликте на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако власти РФ эти обвинения отвергают, называя войну на Донбассе внутриукраинским делом.