Позже Крыма и Донбасса: когда Украина начнет вакцинацию

Жители Украины до сих пор не могут получить прививку от коронавируса, в то время как в Крыму власти России уже начали вакцинацию, обращает внимание агентство Bloomberg. Более того, пишут журналисты, прививать население готовятся и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

«Проблема простая: им [властям Украины] нечего дать 42-миллионному населению, поскольку заказанные правительством дозы [препарата] либо не утверждены, либо не прибыли», — отмечают американские журналисты.

Эта ситуация грозит президенту Владимиру Зеленскому значительными геополитическими последствиями, полагают они. Кроме того, говорится в статье, на действующую власть из-за этого может возрасти давление изнутри.

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Министерство охраны здоровья Украины отмечает, что в настоящее время уровень заболеваемости коронавирусом превышает ожидаемые показатели в пять раз, пишет «Страна.ua». Так, на 100 тыс. населения приходится 204,5 заболевших, тогда как целевой показатель для ведомства установлен на уровне 40. При этом прирост числа положительных результатов тестов на COVID-19 в стране снижается, свободны более 70% коек для пациентов с COVID-19.

Однако от российской вакцины украинские власти отказываются, объясняя это тем, что препарат еще не прошел третью стадию испытаний. Но ни одна вакцина из ранее созданных еще не завершила этот этап. Тем не менее, как передает ТАСС, украинские власти уже заключили договор о поставках почти 2 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Документ был подписан в декабре прошлого года.

Первую партию в 700 тыс. доз препарата Киев рассчитывает получить уже в феврале. В то же время, Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX в марте 2021 года. На первом этапе Киев может получить 1,2 млн доз вакцины. Всего объем поставок, как ранее отметили в украинском минздраве, составит 8 млн доз. Киевские власти хотят увеличить это количество в два раза.

При этом все испытания препарата Pfizer-BioNTech-Fosun должны завершиться в январе 2023 года, Moderna-NIAID — в октябре 2022 года, российского «Спутника V» — в декабре 2021 года.

20 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признал, что невозможно объяснить населению страны отказ от российской вакцины — особенно в контексте отказа западных стран предоставить Украине свои препараты.

29 декабря сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине ведется уничтожение народа, поскольку Киев отказывается от российской вакцины против коронавируса.

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — заявил он. По его словам, политизировать ситуацию с вакциной не нужно, лучше достать препарат где бы то ни было — в России или в другой стране.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова поставить на Украину свою вакцину от COVID-19, но Киев должен официально запросить препарат у России.