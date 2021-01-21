«Чтобы Россия чувствовала»: Кравчук пообещал Москве санкции

Бывший президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук пообещал, что в отношении России будут введены новые санкции.

Реклама

Политик пояснил, что ограничительные меры против Москвы будут введены из-за продолжающейся на юго-востоке Украины гражданской войны (в которой, согласно отчету председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурула Апакана, Россия не участвует).

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», — сказал Кравчук.

Он добавил, что возвратить Донбасс в состав Украины можно только политическим и дипломатическим путем, а не посредством военной операции.

«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время», — добавил бывший украинский лидер.

Ранее Кравчук уже грозил России отключением от глобальной системы SWIFT, если ситуация в Донбассе не будет улучшаться в течение 2021 года.

В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сегодня не замечают политической воли украинского президента Владимира Зеленского к тому, чтобы нормализовать двусторонние украинско-российские отношения. Кроме того, по словам Пескова, не видно Москве и стремление Киева к тому, чтобы выполнять Минские соглашения и парижские договоренности.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве очень бы хотели нормализации отношений с Киевом. «Для разговора на высшем уровне как минимум должны созреть предпосылки, еще раз повторю, что сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации наших отношений со всеми соседями, в том числе с Украиной», — подчеркнул Песков.

«Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, и Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт, но, чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится ее урегулировать.

Власти РФ постоянно подчеркивают — конфликт на Украине является «внутренним делом» страны. Тем не менее в начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе.

В 2018 году этот тезис закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории «оккупированными», а Россию — «оккупантом». Поправки также закрепили понятие «российская агрессия».

В конце июня 2019 года президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что любые обвинения в адрес России в связи с «агрессивными действиями» не имеют под собой оснований.

«Россия — не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул глава РФ.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крыма в марте того же года — тогда они были персональными и направленными против российских и крымских чиновников.

Впоследствии рестрикции неоднократно продлевались и дополнялись. Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири, со своей стороны, сообщал что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.