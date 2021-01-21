Зависит от COVID-19: когда Путин встретится с Байденом

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал возможность встречи российского президента Владимира Путина с новым американским лидером Джо Байденом. Его слова передает РИА «Новости».

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. <…> Формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки», — заявил дипломат.

Он добавил, что график встреч Путина и других мировых лидеров будет зависеть также от «содержательного наполнения таких встреч и возможностей общения на полях многосторонних мероприятий». Антонов также отметил, что любые планы встреч необходимо согласовывать и с противоположной стороной, в данном случае с США.

Реклама

По телефону контакта Байдена и Путина пока не запланировано, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Первые переговоры Байден намерен провести с «союзниками и партнерами». Единственным контактом Кремля и президента-демократа пока что остается поздравление с победой на выборах, которое Путин направил Байдену 15 декабря.

Среди всего прочего Москва рассчитывает, что администрация Байдена изучит предложение РФ о саммите Совета Безопасности ООН, который должен состояться сразу же, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Анатолий Антонов напомнил, что руководство стран «пятерки» Совбеза поддержало инициативу.

«Дата и место проведения такой встречи пока не определены. <…> Убеждены в своевременности и необходимости прямого разговора лидеров государств «пятерки» об основах взаимодействия в международных делах и способах ликвидации многочисленных очагов напряженности», — подытожил дипломат.

Четыре дня назад стало известно, что первый иностранный визит Джо Байден может нанести либо в Великобританию, либо в Канаду. Во всяком случае, до лета он не намерен никуда ездить из-за COVID-19 — так что первые полгода своего президентства Байден будет сосредоточен на внутренней политике.

Вероятно, что первый британский визит Байдена будет связан с саммитом G7. Еще одна поездка президента США, вполне возможно, пройдет осенью и будет приурочена к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (Шотландия).

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планировал общаться с Байденом. «Нет, пока нет. Вы знаете, что у них проблемы, в США. Сейчас они занимаются своими внутренними проблемами», — уточнил представитель Кремля.

Министерство иностранных дел России готово к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли. Мы не прогнозируем резкого улучшения», – отметила она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что администрация Байдена знает о готовности России к диалогу и сотрудничеству в различных сферах. Лавров также выразил надежду, что Байден сформирует профессиональную, а не пропагандистскую команду. Тем не менее, полагает его зам Сергей Рябков, пока рассчитывать на существенные изменения в российско-американских отношениях не приходится — слишком многое в политике США опирается на антироссийские постулаты.