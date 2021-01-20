«Здравый смысл победил»

Именно такой вывод огласил представитель следственного органа после изучения примеров публикаций, на которые в своем обращении ссылались муниципальные и региональные депутаты-коммунисты, сообщает «Хакасия-Информ».

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Как известно, в ноябре 2020 года по инициативе регионального отделения КПРФ в Республике Хакасия в правоохранительные органы республики было направлено заявление, подписанное представителями депутатского корпуса регионального и муниципального уровня, в котором содержались обвинения в распространении экстремистских материалов со стороны целого ряда общественников и СМИ Хакасии, в том числе Хакасского отделения ОНФ.

Также заявление содержало требование о возбуждении уголовного дела и проведении следственных действий, среди которых помимо прочего «изъятие технических средств и средств коммуникации фигурантов <…> с целью проведения в дальнейшем компьютерно-технических, лингвистических и иных экспертиз, необходимых при расследовании дел данной категории».

Характерно, что местные общественники сразу оценили отсутствие у коммунистов оснований для возмущения.

«В этих материалах мы увидели осуществление профессиональной журналистской деятельности», – заявила интернет-изданию «Новый фокус» руководитель Центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова.

Ранее же оценку тому что происходит в Хакасии дал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который охарактеризовал обращение членов компартии в следственные органы, как неприкрытое давление на представителей СМИ Хакасии.

«К сожалению, не все руководители регионов знают и понимают, что цензура в России запрещена Конституцией. И что есть статья 144 – воспрепятствование деятельности журналистов, по которой можно оказаться в заключении на 6 лет. Что сейчас происходит в Хакасии, на каком основании критикующих работу власти журналистов и блогеров подозревают в экстремизме, почему критику власти в Хакасии приравнивают к экстремизму, мы будем тщательно разбираться, после чего сделаем официальное заявление. Но уже сегодня мы можем сказать, что недопустимо подвергать гонениям журналистов за то, что они делают свою работу. За то, что они критикуют власть. Об этом буквально пару дней назад, на заседании СПЧ сказал и президент России Владимир Путин, что оценка органов власти не может быть запрещена ни под каким предлогом», – заявил Соловьев.

Комментировали позицию руководства Хакасии и в Госдуме.

«Когда ты начинаешь использовать имеющиеся у тебя механизмы власти, забрасываешь все контролирующие, надзорные, силовые и проверяющие органы обращениями, в том числе — и депутатскими запросами — это не дискуссия с журналистами. Это не реагирование на критику. Это именно попытка заткнуть журналистам рот за их позицию, что недопустимо, - заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Это уже не первая попытка оказания давления в хакасских журналистов.

Первого сентября депутат Государственной думы Юрий Афонин написал официальное обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрею Липову и генеральному директору Всероссийской государственной Телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олегу Добродееву, в котором по сути обвинил филиал государственной телерадиокомпании в тиражировании предвзятого контента и дискредитации действующего главы Хакасии Валентина Коновалова.

Депутаты-заявители, получив разъяснения СК, с прессой общаться отказываются, сообщил главный редактор интернет-издания «Агентство информационных сообщений» Александр Бортников.

«В любом случае хорошо, что СК поставил точку в этой неприятной истории, — убежден он. — Попытка заткнуть рот тем, кто критикует губернатора и его кабмин провалилась».

Жители Хакасии, вероятно, разочаровались в руководстве республики, и все попытки это исправить бьются о жёсткую правду, распространяемую теми, кого попытались обвинить в экстремизме, считает местный блогер Михаил Верхотуров.

«К счастью, эту истерику потушили в Следственном комитете, который стоит на страже закона, а не потакает репрессивным настроениям в духе 1937 года, — подчеркнул он. — Здравый смысл победил И мы все, вместе с вами, обязательно победим».

Конец этой истории был очевиден с самого начала – ни о каком экстремизме не может быть и речи, говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев.

«Идет обычная политическая жизнь, в которой текущая региональная власть от КПРФ дает массу негативных поводов, на которые реагируют журналисты и общественники и дают оценку работе власти. Как сказал президент Владимир Путин, «оценка деятельности органов власти, конечно, не может быть запрещена ни под каким предлогом, это абсолютно точно совершенно», — напомнил Мамаев.

«Если вы считаете публикуемые в СМИ материалы недостоверными, есть масса инструментов для защиты своих интересов – право на публикацию ответа или опровержения в СМИ, судебный иск о клевете. В конце концов, можно просто прийти в СМИ и высказать свою точку зрения, разбить доводы оппонентов в пух и прах. Однако подписанты заявили, что они целый год следили за публикациями, ничего не предпринимая для защиты своей позиции. А затем вдруг решились на такой странный ход. Все это говорит лишь о политическом бессилии, неспособности вести публичный диалог на достойном уровне», — констатировал он.

«Конечно, в некоторых случаях возразить по существу просто нечего. Тут можно только посоветовать не давать поводов для критических публикаций. Но бросаться подобными обвинениями в экстремизме не допустимо! Нужно помнить, что цензура в России запрещена, а свобода слова является конституционным правом», — подчеркнул Мамаев.