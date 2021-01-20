«Наши территории»: Япония настаивает на решении по Курилам

Токио считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части Курильских островов, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

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«Вопрос о северных территориях (так в Японии именуют южную часть Курил — «Газета.Ru») не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», — подчеркнул премьер в ходе своего выступления с программной речью на открытии сессии парламента.

Суга заверил, что продолжит в отношении России курс, который проводил его предшественник на посту премьер-министра Синдзо Абэ — он ушел в отставку в сентябре прошлого года по состоянию здоровья.

«Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», — сказал глава японского правительства.

Кроме того, он в очередной раз подтвердил убежденность Токио в том, что суверенитет Японии распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Когда оппозиция спросила Сугу, действительно ли переговорам с Россией был дан «красный сигнал», он ответил, что в ходе телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поднял вопрос о продолжении диалога о мирном договоре. «Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели. <...> Предметом переговоров о мире является (вопрос — «Газета.Ru») о принадлежности всех четырех островов», — подчеркнул японский премьер.

Как заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова Суги о суверенитете Японии над Курилами противоречат российским законам.

Чепа заверил, что Россия никогда не отдаст Курильские острова.

«Это антиконституционные заявления для нас. У нас в Конституции прописано это, никогда эти территории не будут переданы японцам», — подчеркнул депутат.

Вместе с тем он обратил внимание, что Москва готова рассматривать любые проекты совместного освоения указанных островов.

Японская сторона нередко напоминает, что придерживается позиции, согласно которой Курилы принадлежат ей. Токио называет их своими «северными территориями». В очередной раз МИД страны обозначил такую позицию в середине мая в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии». «Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — приводила текст документа газета Sankei.

Кроме того, в «Синей книге» говорится, что мирный договор с российской стороной может быть заключен после того, как решится вопрос о принадлежности четырех островов южной части Курил.

Как отметило агентство Кyodo, запись о суверенитете над островами восстановили после того, как в прошлом году ее убрали из такого же доклада, чтобы улучшить атмосферу на переговорах Токио и Москвы.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Советский Союз и Япония официально вышли из состояния войны после того, как подписали Совместную декларацию от 19 октября 1956 года, восстановили дипломатические и консульские отношения друг с другом.

Согласно девятой статье документа, советское правительство согласилось передать Японии Шикотан, а также некоторые другие прилегающие к нему мелкие необитаемые острова.

Главным условием мирного договора был установлен фактический переход указанных территорий под контроль Токио после подписания документа.

И хотя парламенты СССР и Японии ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, мирный договор по итогам Второй мировой войны так и не был подписан. Причиной стал как раз нерешенный вопрос территориальной принадлежности Южных Курил. Несмотря на то, что Япония называет их своими «северными территориями», в российском МИД неоднократно подчеркивали, что закрепленный на международном уровне российский суверенитет над этими островами не подлежит сомнению.