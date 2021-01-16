«Восторг Киева, сигнал Москве»: Нуланд возвращается в Госдеп США

Избранный президент США Джо Байден анонсировал назначение специалиста по России Викторию Нуланд на пост заместителя главы Госдепартамента по политическим вопросам, говорится в сообщении администрации будущего американского лидера.

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В комментарии Нуланд названа «уважаемым и пользующимся доверием американским дипломатом» с 32-летним стажем.

«Посол Нуланд проработала у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий. Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов, будучи помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии и постоянным представителем США при НАТО», — указывается в релизе.

В сообщении также напоминается, что дипломат работала специальным посланником и главным переговорщиком от США по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, участие в котором Россия приостановила в 2015 году.

«Имея высший ранг посла в дипломатической службе США, она работала за границей в России, Китае и Монголии и получила высокие служебные награды от двух министров обороны», — указали в администрации Байдена.

«Сообщения о будущем назначении Виктории Нуланд наверняка вызовут восторг украинских властей.

Точно так же США посылают Москве, пожалуй, самый четкий сигнал о том, что перспективы значимого российско-американского сближения при администрации Байдена кажутся чрезвычайно слабыми», — пишет в этой связи издание The National Interest.

Нуланд работала в Госдепартаменте США во время правления президента Барака Обамы и активно занималась политикой в отношении России и постсоветского пространства.

В 2014 году во время событий на площади Независимости в Киеве она прибыла на Украину и во время «майдана» лично общалась с протестующими и угощала их печеньем и бутербродами. Впоследствии эти кадры стали одним из символов американского вмешательства в дела Украины, а сами угощения превратились в популярный мем — «печеньки Госдепа».

Она заявила о поддержке Вашингтоном массовых акций в Киеве против команды президента Виктора Януковича, осудив усилия местной полиции по подавлению протестов.

В том же году Нуланд была участником дипломатического скандала, связанного с утечкой записи ее телефонного разговора с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом. На записи слышно, как Нуланд использует ненормативную лексику, в оскорбительных выражениях комментируя планы руководства стран Евросоюза по разрешению кризиса на Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель тогда заявила, что замечания Нуланд «абсолютно неприемлемы».

Стоит отметить, что Нуланд всегда интересовалась Россией и СССР. Здесь, возможно, сказалось происхождение ее деда со стороны отца — Мейера Нудельмана – уроженца бессарабского местечка Новоселица (Российская империя), ныне являющегося городом Черновицкой области Украины.

Свою карьеру в качестве специалиста по России она начала в посольстве США в Москве, где работала в начале 1990-х годов.

В дни путча в августе 1991 года Нуланд выполняла роль офицера по связи с защитниками здания правительства РФ и посольства США.

«Она рассказывала, что мобильных телефонов тогда не было, и она бегала в своей короткой юбчонке из Белого дома в посольство и обратно», — вспоминал один из бывших сотрудников американского представительства в Москве.

В интервью «Газете.Ru» еще в должности помощницы госсекретаря Нуланд отмечала, что антироссийские санкции Запада, введенные в связи с событиями на Украине, «оказали глубокий эффект на экономику России».

«Россияне начинают ощущать последствия выбора Кремля, который продолжает дестабилизировать соседнюю страну, вместо того чтобы интегрироваться в окружающий мир и заниматься ростом экономики, наращиванием экспорта», — указывала дипломат.

В мае 2019 года Россия запретила въезд Нуланд, которая тогда работала экспертом в институте Atlantic Council.

Дипломат намеревалась участвовать в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

В июне 2020 года в журнале Foreign Affairs была опубликована статья Нуланд под заголовком: «Припереть к стенке Путина: Как Америка должна строить отношения с Россией».

В заметке она обвинила президента России Владимира Путина в стремлении восстановить советскую империю, в «агрессии» по всему периметру границ, и даже дальше – от Украины до Сирии и Ливии, в нарушении прав человека, создании гиперзвукового оружия и во вмешательстве в демократические процессы в Европе.

Она также заявляла, что Вашингтон должен предложить России «дорожную карту» постепенного снятия санкций в обмен на изменение поведения на международной арене.

Сейчас Нуланд является старшим советником в глобальной стратегической консалтинговой компании Albright Stonebridge Group и старшим научным сотрудником Брукингского института — одного из важнейших американских аналитических центров, специализирующегося на общественных науках, муниципальном управлении, внешней политике и мировой экономике.

Она также является заслуженным специалистом в области глобальной стратегии Йельского университета и членом совета Национального фонда поддержки демократии. Имеет степень бакалавра Университета Брауна.