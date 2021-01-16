«Работать стало легче»: итоги первого года нового правительства

Реформа госаппарата

На первое место в списке достижений правительства эксперты ставят реформу госаппарата, которая была утверждена кабмином 28 декабря прошлого года. Она распространяется на 45 министерств и ведомств. Кабмин решил сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 36 замруководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом, согласно постановлению, остаются в фондах оплаты труда.

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«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности», — подчеркнул зампред правительства, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что реформа предполагает исключение конструкций, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главным образом — размывают ответственность.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», — отметил зампред.

В специальном постановлении правительство закрепило единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Численность структурных подразделений в министерствах, в соответствии с новыми требованиями, должна составлять по меньшей мере 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — как минимум пять, самостоятельного отдела — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений появилось ограничение — максимум 30% общей численности сотрудников.

При особых обстоятельствах от установленных требований можно отклониться. Решение о таких отклонениях выносит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Административная реформа была запущена 1 января 2021 года и продлится до 1 апреля.

Аспирант РАНХиГС и автор Telegram-канала Russian civil service Даниил Махницкий в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что основное отличие реформы Мишустина от тех подходов, которые применялись при прежнем главе правительства Дмитрии Медведеве, заключается в том, что теперь у каждого замруководителя должно быть минимум два департамента в подчинении.

При этом он указывает, что инициатива Мишустина по итогу обрела количественный, а не качественный характер. Махницкий обратил внимание, что с момента принятия ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» в 2004 году каждые два-три года происходит то, что сейчас называют реформой, хотя о реформировании, по его словам, речи не идет.

«Когда правительство говорит, что сократит 5% ставок в федеральных ведомствах и 10% в региональных, это не реформа. Это то что называется оргштатные мероприятия. В каждом ведомстве все ставки никогда не заполнены на 100%. Например, в региональных ведомствах реальная заполняемость — 85-90%. Поэтому, когда речь идет о сокращении ставок, на самом деле режут пустые ставки», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Реформа институтов развития

Другим важным решением за год правления нового кабмина стала оптимизация институтов развития, которую Мишустин анонсировал в середине ноября прошлого года. По его словам, в правительстве проанализировали деятельность основных 40 действующих институтов, которые были созданы для решения конкретных задач — поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, развития регионов, экспорта, жилищного строительства и промышленности. От этих институтов требовались совершенно определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты, обращал внимание Мишустин.

«Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития», — подчеркивал он.

Глава правительства отметил, что у институтов развития отсутствуют единые механизмы управления, при этом они в значительной степени пересекаются функциями с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями.

В правительстве решили сформировать крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонда развития промышленности.

Кроме того, было принято решение о ликвидации восьми институтов развития и распределении их функций между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Ряд институтов развития в правительстве решили укрупнить за счет объединения их с другими, имеющими схожий функционал. «Речь идет о двух лизинговых компаниях — ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк — на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ», — отмечал глава кабмина.

К Российскому научному фонду решили присоединить Российский фонд фундаментальных исследований. Российскую венчурную компанию передадут в управление Российского фонда прямых инвестиций.

«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — уверен Мишустин.

Политолог Константин Калачев считает, что количество институтов развития до реформы Мишустина действительно было избыточным, в то время как с самим развитием возникали серьезные проблемы.

«Такой прагматичный подход, стремление везде установить контроль, провести оптимизацию, в том числе и институтов развития, на мой взгляд правильный», — подчеркнул эксперт.

Президент фонда «Петербургская политика» политолог Михаил Виноградов считает, что работа команды Мишустина с точки зрения медийности и присутствия правительства в информационной повестке можно считать успешной. В то же время, по мнению эксперта, кабмину удается избегать публичной экспертизы результатов своей работы и планов.

«Экспертное и медийное обсуждение темы институтов развития свелось к дискуссии о судьбе [председателя правления АО «Роснано» Анатолия] Чубайса, тема реформы госаппарата тоже не на слуху. Как правило, такие идеи в паблике продвигаются относительно рутинно — без обозначения неотложных проблем, которые требуется решить, и четких результатов», — сказал он «Газете.Ru».

Поддержка граждан и бизнеса на фоне пандемии

Основная часть работы нового правительства в этом году была посвящена решению проблем, связанным с пандемией коронавируса. Еще 14 марта Мишустин объявил о создании в стране координационного совета по борьбе с коронавирусом, в который вошли оперштаб, комиссия по экономике и главы регионов.

Кабмин предпринял ряд мер по поддержке граждан в условиях пандемии. В частности речь идет о дистанционной постановке на биржу труда, увеличении пособия по безработице для уволенных после 1 марта 2020 года, выплатах по больничным, установленным на уровне не ниже МРОТ, кредитных каникулах.

Важной мерой стало предоставление ипотечных кредитов гражданам для приобретения недвижимости на первичном рынке по ставке 6,5% на весь срок кредитования. Эта мера действует с 17 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года.

Ее отметил даже президент России Владимир Путин в ходе последней встречи с кабмином в прошлом году: «Придумали ипотеку под 6,5% — и людям помогли, и стройку поддержали».

Помимо этого правительство по поручению Мишустина сформировало комплекс мер, направленных на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики, в том числе розничной торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта, а также туризм. На эти цели правительство выделило 3 трлн рублей. В частности, в самом начале пандемии кабин упростил процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы. С 17 марта на таможне запустили «зеленый коридор» для товаров первой необходимости.

Авиакомпаниям и фирмам, которые работают в сфере туризма, предоставили отсрочку по выплате налогов. В мае на поддержку авиакомпаний кабмин выделил 23,4 млрд рублей.

Кроме того, правительство расширило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. В сентябре был принят общенациональный план, направленный на восстановление российской экономики. До конца текущего года на него планируется выделить 6,4 трлн рублей.

Не обошло правительство стороной и медиков, которые борются с пандемией — их обеспечили «дополнительными стимулирующими выплатами».

Политолог Константин Калачев выразил мнение, что меры, предпринятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, можно назвать одним из факторов, повлиявших на то, что на сейчас у Мишустина довольно высокие рейтинги по оценке населения.

Как отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru», с точки зрения трудовой занятости, доходов населения Россия достаточно уверено проходит через сложную эпидемиологическую ситуацию. Политолог подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах правительство Мишустина внушает уверенность.

Регулирование цен на продукты

2020 год для правительства завершился активной работой по стабилизации цен на социально значимые продукты. В начале декабря кабмин оперативно подготовил все необходимые решения для этого, том числе и системные. В частности, было подготовлено постановление, позволяющее в случае роста стоимости продовольствия вмешиваться в ситуацию более оперативно.

В первую очередь регулированию подверглись цены на сахар и подсолнечное масло. Оптовую цену на 1 кг сахарного песка ограничили 36 рублями, а розничную — 45 рублями. Для подсолнечного масла были установлены цены 95 и 110 рублей за 1 литр соответственно. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

«Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — подчеркнул Мишустин.

Михаил Виноградов считает, что несмотря на кризисное состояние экономики в виду пандемии коронавируса, инфляционного шока в обществе удалось избежать.

«Считать ли это заслугой правительства или продолжением общей логики второй половины нулевых годов? Обе трактовки имеют право на существование», — констатировал политолог.

Переход на цифру

Важной особенностью политики нового правительства, на которую обратил внимание и Владимир Путин, стал ускоренный переход на цифру. Чиновники начали активнее применять передовые разработки, в том числе алгоритмы искусственного интеллекта.

В подписанном Михаилом Мишустиным в октябре постановлении закрепляется новый подход к информатизации ведомств. В частности, ежегодные планы информатизации было решено заменить трехлетними программами цифровизации ведомств. Они будут финансироваться из федерального бюджета. Показатели результативности этой работы определяются из расчета на повышение удовлетворенности граждан качеством госуслуг, снижение издержек госуправления, сокращение проблем бизнеса при взаимодействии с властями, а также создание условий для сокращения теневой экономики.

Константин Калачев называет цифровизацию одной из главных заслуг правительства Мишустина.

«Сокращение бумажного документооборота, освобождение чиновников от рутины и упрощение общения человека с государством — это здорово. Было бы еще лучше, если бы у нас сократили управленческие расходы на душу населения. Но это, видимо, в дальнейшем. Мишустин как в хорошем смысле бюрократ оправдывает себя, потому что во главу угла ставит повышение эффективности и качества госуправления за счет цифровизации и оптимизации», — отметил эксперт.

Поддержка регионов

Работа Мишустина еще до пандемии начиналась с поддержки регионов. Председатель правительства тогда поручил кабмину разработать программы развития десяти субъектов РФ с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Более того, некоторые из них он успел посетить лично. Он решил направить на эти цели в два этапа 100 млрд рублей.

В июне 2019 года на встрече с Владимиром Путиным занимавший тогда пост главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в список регионов с невысокими экономическими показателями вошли Республики Карелия, Алтай, Тува, Адыгея, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия.

Мишустин призвал губернаторов развивать малые города и работать над решением их проблем прицельно. Например, он учел просьбы жителей Ярославской области о том, чтобы на берегу Рыбинского водохранилища не строили целлюлозно-бумажный комбинат, и в середине марта отклонил соответствующий проект.

Константин Калачев обратил внимание, что в настоящее время актуальной остается проблема выравнивания уровня качества жизни в регионах. Он напомнил, что есть национальные цели развития, нацпроекты, и без участия регионов прогресса и тем более прорыва можно не ожидать.

Комментируя результаты работы правительства в отношении регионов, эксперт сослался на мнение их руководителей: «Я знаю некоторых губернаторов, которые говорят, что с министрами правительства Мишустина стало легче работать. Понятно, что правительство неоднородно, есть более успешные министры и менее успешные. Во всяком случае регионалы говорят, что стало проще».