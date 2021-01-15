«Признайте аксиому»: в Крыму ответили на предложение Кравчука о переговорах

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец ответил на предложение провести переговоры о статусе полуострова представителя Киева в трехсторонней группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет», — убежден Чегринец.

По его мнению, любые переговоры должны начинаться с «этой простой истины». Он также призвал людей не доверять словам Кравчука, назвав его «абсолютно не тем человеком». Что же до отношений двух стран, то «рано или поздно» они выйдут на «качественный уровень для блага братских народов».

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Первый президент Украины Леонид Кравчук накануне предложил устроить переговоры по поводу статуса Крыма для «разрешения противоречий» между Киевом и Москвой и нахождения компромисса.

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет после этого заявил, что Крым — законная часть России, никакой компромисс с Киевом по этому вопросу невозможен. Он также напомнил, что полуостров воссоединился с Россией в рамках как международных, так и украинских законов.

Еще в феврале 2020 года бывший тогда украинским вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба (сейчас глава МИД Украины) заявил, что вернуть Крым нужно за 12 шагов, перехватив регион у России. Он также заявил, что ведущие европейские державы «страдают» от «глубоко укорененного русофильства, с которым трудно, но можно бороться».

По словам Кулебы, для борьбы с русофильством нужны «время, ресурсы и здравый смысл».

В ответ на слова вице-премьера украинского правительства вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что в Киеве «давно смирились» с российским статусом полуострова, но набивают себе цену в глазах Запада.

«В реальной жизни никто не считает Крым украинским», — подчеркнул российский политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины. «Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возвращение Крыма — неотъемлемая часть нашей национальной идеи», — отметил он.

Зеленский также признал, что в ближайшее время Украина не в состоянии вернуть Крым. «Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра», — уточнил он.

Наконец, президент Украины отказался «менять» Крым на мир в Донбассе. «Сегодня мы делаем все возможное, чтоб прекратить войну в Донбассе, чтобы не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки», — сказал Зеленский. Он также подчеркнул, что война прекратится в Донбассе, а мир установится в Крыму.

Напомним, весной 2014 года в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. «Постмайданный» Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — в результате США, Евросоюз и Украины называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией». При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно обращал внимание, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.