«СМИ стали инструментом политической борьбы»: МИД РФ прокомментировал беспорядки в США

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала беспорядки, охватившие Вашингтон. Ее слова передает РИА «Новости».

«Вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», — отметила она.

По словам Захаровой, сейчас в США наблюдается раскол общества. Она от лица властей РФ пожелала «дружественному американскому народу» пережить этот драматический момент своей истории с достоинством. Кроме того, МИД РФ считает беспорядки внутренним делом Соединенных Штатов, подчеркнула Захарова.

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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в свою очередь заявил, что самое страшное в этой ситуации — гибель мирных граждан. «Никто не ожидал, что у этих выборов будет такой результат. Важно не то, кто победил, а то, что гибнут люди. Я против любого насилия. Пусть выбирает американский народ — это их выборы и их система, но ситуация печальная. Думаю, что вскоре она разрешится», — подчеркнул российский парламентарий.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, прервав заседание Конгресса, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов. Начальник столичного департамента полиции Роберт Конти сообщил, что в ходе подавления протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Одну женщину застрелили полицейские.

«В районе вокруг здания Капитолия скончались еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами случились различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», — сказал полицмейстер.

Кроме того, десятки американцев были задержаны силовиками из-за нарушения введенного городскими властями комендантского часа.

Летом, в разгар массовых протестов после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда, ряд американских политиков предположил, что за погромами в США могла стоять Россия. Мария Захарова тогда заявляла, что инсинуации в адрес Москвы по поводу ее якобы причастности к Black Lives Matter — миф. Такие заявления, по мнению представителя МИД России, говорят о неуважении к собственному народу — либо же о полном непонимании происходящего.

При этом российские политики многократно призывали американских коллег заниматься внутренними делами страны, прежде чем «поучать всех остальных», добавила дипломат.

МИД также заявил тогда, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией. Америка разжигала внутренние конфликты, указывая другим странам на протяжении десятилетий на то, как вести себя в случае волнений.

Министерство привело в пример события на Украине, «арабскую весну» и «цветные революции», которые совершались «по американским методичкам». МИД добавил, что теперь в связи с ситуацией с беспорядками в стране эти требования выглядят «несуразно». Дипломаты напомнили, что ранее силы Национальной гвардии применялись в США в 1992 году во время выступлений в Лос-Анджелесе.