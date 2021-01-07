Крах демократии: в Совфеде отреагировали на штурм американского Капитолия

Институт демократии в Соединенных Штатах поставлен под сомнение внутренними политическими раздорами. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что у несогласных с официальными результатами выборов есть веские для этого основания. Подсчитывались голоса американцев непрозрачно, добавил Косачев, и сейчас Америка расколота и «праздник демократии закончился».

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«Равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу», — считает он.

Кроме того, Косачев раскритиковал как Демократическую, так и Республиканскую партии. По его мнению, эти «безликие» политические силы «рассчитаны на кого попало».

Действующий президент США Дональд Трамп, отказывающийся признавать итоги выборов, оказался на капитанском мостике уходящего на дно судна, считает сенатор. При этом его упрямство — одна из причин беспорядков в Вашингтоне.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия во время заседания Конгресса США, который должен был утвердить решение выборщиков. Согласно нему, победил на выборах президента демократ и экс-вице-президент Джо Байден.

Конгрессмены бежали из здания, заседание было прервано. Для того, чтобы изгнать посторонних из Капитолия, полиция применяла слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. Одна женщина — Роберта Полсен — была смертельно ранена полицейскими. Несколько человек были ранены. Телеканал CNN cообщил о двух десятках задержанных. Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер распорядилась ввести комендантский час.

В итоге конгрессмены утвердили Байдена в должности президента. Несмотря на все свои заявления об «украденных выборах», Трамп призвал протестующих разойтись по домам и добавил, что 20 января осуществит передачу власти, хоть и не согласен с результатами прошедшего в ноябре голосования.

Ситуацию в Вашингтоне, среди всех прочих, прокомментировали и бывшие президенты США — республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама. По мнению Буша, таким образом, как это происходит сейчас в Вашингтоне, «итоги выборов оспаривают в банановой республике», а не в демократическом государстве.

Обама же заявил, что история «запомнит» эту «жестокость» в Капитолии, «возникшую в результате подстрекательств» Трампа, который «продолжал необоснованно лгать об итогах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации».

В сентябре Дональд Трамп отказался гарантировать передачу власти после ноябрьских выборов президента США. Кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джо Байден раскритиковал эти слова президента США. «Он говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что еще сказать», — приводило издание The Hill слова демократа.

Ранее Трамп обещал США всяческие беды в случае своего провала на выборах. По его словам, Байден — марионетка для радикальных левых, которые устроят в США коммунистическую революцию.