Финальный аккорд президента Трампа: Капитолий пережил осаду

Конгресс США 6 января собрался для закрытия предпоследнего этапа по передаче власти в стране. Сенаторы и конгрессмены должны были утвердить голосование выборщиков, согласно которому новым главой США был избран демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп итогов выборов не признал, в чем его поддержали тысячи американцев, пришедших на «Марш за спасение Америки» в Вашингтоне.

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Протестующие собрались у стен Капитолия, требуя признать выборы недействительными. Вышел к людям и сам президент, заявив, что голосование было самым коррумпированным в истории США, а возможно и во всем мире. Параллельно с этим ряд республиканцев в сенате выступили против голосования выборщиков в нескольких штатах, попытавшись опротестовать итоги президентских выборов.

Их оппоненты в лице демократов восприняли такие заявления в штыки. В частности, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уличил представителей Республиканской партии в «попытке переворота» из-за их протестных выступлений. Однако завершить спор противникам не удалось, поскольку сторонники Трампа перешли к активным действиям и, прорвав кордон полиции, направились в здание Капитолия.

Штурм Капитолия

За сравнительно небольшой отрезок времени протестующим удалось проникнуть не только в здание, но и зал заседания сената и ряд кабинетов высокопоставленных законодателей. К примеру, активисты смогли пройти в офис Нэнси Пелоси — председателя палаты представителей, одного из известных противников Трампа среди демократов.

Пока толпа захватывала Капитолий, полиция и охрана здания спешно эвакуировали из него законодателей, которые успели забрать с собой итоговые документы с голосования выборщиков.

Внутри произошло несколько столкновений между активистами и сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых пострадали несколько человек и погибла девушка — она получила огнестрельное ранение в грудь.

Позже Reuters со ссылкой на руководителя департамента полиции Вашингтона сообщит о четырех погибших в этот день. Однако подробности пока неизвестны.

Для подавления протеста и освобождения здания к Капитолию прибыли подразделения спецназа вместе с дополнительными силами полиции. Более того, по приказу Трампа в Вашингтон были введены силы нацгвардии, что в итоге позволило урегулировать ситуацию и оттеснить протестующих от Капитолия. В связи с беспорядками были задержаны 52 человека.

В последний раз посторонние люди врывались в Капитолий во время американо-британской войны в 1814 году.

Тогда все закончилось поджогом здания, ставшего одним из главных символов демократии США. Нынешний инцидент вызвал серьезную критику в адрес Трампа, оппоненты главы государства обвинили его в подстрекательстве беспорядков.

Дело в том, что президент на митинге призывал своих сторонников «помочь республиканцам отстоять справедливые выборы». Когда же активисты начали штурмовать Капитолий, Трамп практически сразу попросил их протестовать мирно и уважать работу представителей полиции.

Байден отреагировал на действия соратников своего оппонента жестче.

Демократ заявил, что происходящее в Вашингтоне — не протест, а настоящий мятеж.

Он призвал Трампа незамедлительно прекратить «осаду Капитолия». Другие видные представители Демпартии также сравнивали происходящее с переворотом и требовали ввести силы нацгвардии для стабилизации ситуации, что, собственно, и сделал президент.

Кроме того, власти Вашингтона ответили на происходящее введением комендантского часа с 6 часов вечера по местному времени, пообещав задерживать всех нарушителей — по предварительным данным, полиция уже задержала около 30 человек. Протест это полностью не остановило, но число активистов на улицах американской столицы значительно снизилось, пишет NBC.

Отставка Трампа?

После стабилизации ситуации американские законодатели вернулись в Капитолий и продолжили слушание по утверждению результатов голосования выборщиков.

При этом число республиканцев, выступающих в поддержку слов Трампа об «украденных выборах», уменьшилось.

К примеру, сенатор-республиканец Келли Леффлер заявила, что не может «с чистой совестью возражать против утверждения этих голосов». В данный момент она участвует в перевыборах в сенат от штата Джорджия и в рамках предвыборной кампании активно обвиняла демократов в фальсификациях на президентских выборах.

Более того, со стороны соратников президента стали появляться призывы к его досрочной отставке. В частности, губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт объявил, что Трамп должен сложить свои полномочия после произошедшего в Вашингтоне или же конгресс отстранит его от должности.

Вариантов увольнения президента в данный момент несколько. Первый предполагает обращение к 25 поправке к конституции США, согласно которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Второй способ — импичмент, о подготовке соответствующих слушаний в палате представителей уже заявили в Демократической партии.

Масла в огонь подливает то, что во время слушаний в конгрессе митинги в поддержку Трампа прошли как минимум в 11 американских штатах.

В ряде регионов они также привели к атакам на здания местных законодательных органов. СМИ, а также противники и даже сторонники Трампа обвиняют в этой ситуации действующего президента.

Выступили против Трампа даже социальные сети, в которых он разместил обращение к протестующим. Президент призвал активистов расходиться, однако вновь повторил свое утверждение о фальсификациях на выборах. В результате Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов, Facebook пошел еще дальше — ограничил доступ к странице главы государства на сутки, а затем это также повторил Instagram.

Атака на демократию

Дополнительным негативным фактором в ситуации вокруг фактического захвата Капитолия стало то, что даже члены правительства США начали обсуждать возможность отстранения Трампа от власти, хотя до конца его срока и так осталось две недели. Как отмечает газета USA Today, тут также обсуждается вопрос с 25 поправкой к конституции США, которая ни разу не применялась с тех пор, как около полувека назад была принята.

Захват Капитолия осудили и бывшие президенты США вне зависимости от их партийной принадлежности. В частности, республиканец Джордж Буш-младший заявил, что так спорят об итогах выборов в банановых республиках, а не в демократической республике.

«Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам», — подчеркнул экс-президент.

Демократ Барак Обама напрямую обвинил Трампа в том, что он подстрекал людей к насилию в Капитолии. По словам экс-президента, произошедшее стало настоящим позором для США.

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — написал Обама в Twitter.

Ситуацию не слишком позитивно оценили и за океаном. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал беспорядки «неслыханным нападением на демократию США, их институты и верховенство закона».

Штурм Капитолия подводит итог президентства Дональда Трампа. Как отмечает американист и эксперт РСМД Алексей Наумов, именно этим событием правление 45-го президента в США войдет в историю.

«Трампизм станет ассоциироваться именно с этим — с поражением. Поражением в битве с ковидом, поражением на президентских выборах, поражением в Джорджии, поражением в сегодняшней битве при Вашингтоне: такое насилие не примет ни одна из двух партий. Трампизм снова выведен за рамки нормальности самим Трампом», — пишет эксперт в Facebook.