Втайне от всех: украинские элиты прививаются от COVID-19

На Украине началась тайная вакцинация элит против COVID-19. Об этом со ссылкой на главу редакционного совета портала «Обозреватель», президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского сообщает РИА «Новости».

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Он заявил, что в конце 2020 года

на Украину «тайно, чартерным рейсом» завезли партию вакцины, пронеся ее мимо таможни «под прикрытием паспорта какого-то депутата». По словам Бродского, «первую дозу» уже получили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, а также некоторые другие народные депутаты.

Предприниматель добавил, что за два этапа вакцинирования украинские политики якобы отдали по 2,5 тыс. евро — хотя в Европе цена вакцины Pfizer составляет порядка 30 евро за две дозы.

Сейчас на Украине не началась вакцинация, официально ни одна партия препаратов в страну поставлена не была. В середине декабря 2020 года президент Владимир Зеленский поручил главе минздрава Максиму Степанову добыть вакцину в январе или в феврале. Министр сообщал, что документы на поставку 8 млн доз вакцины уже подписаны.

Кроме того, Киев заключил контракт на поставку 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса из Китая — с компанией Sinovac Biotech.

Вопрос с вакциной на Украине стоит очень остро, вызывая широкую дискуссию. 4 января председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко обвинил во лжи главу Минздрава Максима Степанова и его заместителя Виктора Ляшко, депутата Михаила Радуцкого, а также издание «Украинская правда».

По словам Кравченко, их заявления о невозможности регистрации на Украине российской вакцины «Спутник V» — ложь. Кравченко напомнил, что в феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии.

Он отметил, что по этой схеме в мире уже зарегистрировали 8 вакцин от новой инфекции, но ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме.

Ляшко ранее заявил, что российский препарат якобы нельзя зарегистрировать на Украине до завершения третьей фазы клинических испытаний. При этом испытания препарата Pfizer-BioNTech-Fosun должны завершиться в январе 2023 года, Moderna-NIAID — в октябре 2022 года, российского «Спутника V» — в декабре 2021 года.

На Украине есть огромное количество людей, которые были бы согласны использовать российскую вакцину от коронавируса нового типа, заявил 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В этом с ним солидарен глава молодежного крыла «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский. По его словам, к ОПЗЖ по поводу вакцины обращаются многие жители Украины.

«Это пенсионеры, которые не знают, что делать и куда прятаться от пандемии. Это молодые люди, которые переживают за своих родителей, бабушек, дедушек. Это люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти», — перечислил он сторонников импорта российского препарата.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял в ходе беседы с главой политисовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, что Москва готова поставить на Украину свою вакцину от COVID-19. Однако власти страны должны официально запросить у РФ препарат.