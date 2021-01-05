Песков о критике Путина: бывает так жестко, что жить не хочется

Президент РФ Владимир Путин может очень жестко раскритиковать подчиненных за ошибки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, передает РИА «Новости».

«Я сталкивался с серьезной критикой президента… <…> Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да», — сообщил он.

По его словам, происходят звонки от президента с критикой нечасто. «Слава богу, не очень [часто]. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать», — признался представитель Кремля.

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В марте 2018 года Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не следит лично за каждым словом сотрудников своей администрации и правительства РФ. «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал российский лидер.

Песков в свою очередь усомнился в том, что «существует пресс-секретарь, который не критикуется руководством». «Это, наверное, тот пресс-секретарь, кто ничего не делает», — предположил он.

По его словам, Кремль неоднократно заявлял, что президент Путин очень требовательный человек и начальник. «Критика бывает более напряженной или менее напряженной», — добавил представитель главы государства.

В разговоре с Соловьевым Песков также рассказал о графике президента. Путин постоянно работает с небольшими перерывами. «Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — заявил пресс-секретарь. Он добавил, что сам в таком режиме жить не хотел бы.

В ноябре Песков говорил журналистам, что Путин работает по ненормированному графику.

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи», — сказал глава кремлевской пресс-службы.

Он добавил, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, главе государства не хватает личного общения с людьми. «Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи», — отметил Песков, добавив, что разговоры в формате видеоконференции живое общение не заменят.

В середине декабря Дмитрий Песков отметил, что если у человека есть мобильный телефон, значит, он должен быть готов к полной прозрачности, к выставлению своей жизни на всеобщий показ, именно поэтому российский лидер Владимир Путин не пользуется смартфоном. «Иметь смартфон — это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность... К сожалению, так устроен мир. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут. По словам пресс-секретаря, при подготовке информационных материалов для Путина по-прежнему используются папки с распечатками. Однако президент сам порой смотрит информацию в интернете или пользуется телевизором.

Тогда же пресс-секретарь президента заявил, что ничего не знает о личной жизни Владимира Путина. «Я чиновник, я госслужащий, поэтому это никак не входит в мои обязанности. Конечно, личная, семейная жизнь Путина касается только самого Путина и только тех, кто являются его родными и близкими», — сказал Песков.