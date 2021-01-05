«Включите мозги»: оппозиция требует зарегистрировать «Спутник V» на Украине

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) намерена инициировать сбор подписей в поддержку регистрации на Украине российской вакцины от COVID-19 — «Спутник V». Об этом со ссылкой на главу молодежного крыла партии Артема Марчевского сообщает РИА «Новости».

«[Глава политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины «Спутник V». Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей», — заявил Марчевский.

Он добавил, что Киев должен зарегистрировать вакцину и обеспечить ей население страны. По словам политика, многие украинские граждане регулярно обращаются к ОПЗЖ по поводу вакцины.

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«Это пенсионеры, которые не знают, что делать и куда прятаться от пандемии. Это молодые люди, которые переживают за своих родителей, бабушек, дедушек. Это люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти», — перечислил он сторонников импорта российского препарата.

2 января харьковская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса. Документ был обнародован на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Лидер партии Виктор Медведчук заявил, что отказ Киева регистрировать «Спутник V» будет указывать на «преступное намерение властей лишить граждан права на получение медицинской защиты».

«Сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги, и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее в Украине с получением для этого высоких технологий», — считает Медведчук.

29 декабря сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и вовсе заявил, что на Украине ведется уничтожение народа, поскольку Киев отказывается от российской вакцины против коронавируса. «Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — заявил он.

По его словам, политизировать ситуацию с вакциной не нужно — лучше достать препарат где бы то ни было — в России или в другой стране.

Глава украинского минздрава Максим Степанов, в свою очередь, сообщил, что Киев может закупить российскую вакцину, но только после того, как ее одобрит ВОЗ и «появятся доказательства ее безопасности». Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что регистрация вакцины от коронавируса в стране может быть возможной только после окончания третьей фазы испытаний.

При этом на Украине есть огромное количество людей, которые были бы согласны использовать российскую вакцину от коронавируса нового типа, заявил 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова Ляшко о третьей фазе испытаний же не имеют смысла, подчеркнули многие украинские врачи и политики, поскольку еще ни одна вакцина в мире не прошла до конца третий этап — это будет возможным лишь через несколько месяцев в лучшем случае. США же отказали Украине в передаче своей вакцины.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял в ходе беседы с Виктором Медведчуком, что Москва готова поставить на Украину свою вакцину от COVID-19. Однако власти страны должны направить РФ соответствующий запрос.