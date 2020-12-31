Порошенко приписал себе задержание вагнеровцев в Белоруссии

Операция по задержанию 33 российских граждан в Минске была санкционирована еще в 2018 году. Об этом в эфире «Пятого канала» заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — сказал он.

За срыв спецоперации должны ответить «конкретные лица», добавил экс-президент. Он призвал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников «захвата».

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В октябре представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию, раскрыл в эфире телеканала «Прямой» детали ее провала. По его словам, ее целью было выманить «российских наемников», которые участвовали в войне на Донбассе, и предъявить им обвинения за преступления. Данная идея появилась в Главном управлении Минобороны Украины, ее поддержало высшее руководство страны.

Подготовка операции велась с 2019 года, отметил источник. При этом бойцов ЧВК вербовали якобы на работу в Венесуэле, кроме того, отбирали не только воевавших в Донбассе, чтобы избежать подозрений. Самолет с россиянами должен был сесть в киевском аэропорту Борисполь, где их планировалось арестовать.

Украинский службист также добавил, что 24 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести подготовленную операцию на 30 июля из-за перемирия в Донбассе. По его данным, россиянам в «авральном порядке» купили новые билеты и поселили в санатории, однако за день до отложенного рейса бойцов ЧВК задержало белорусское КГБ.

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило о задержании 33 российских граждан — якобы наемников из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В сообщении агентства также говорится, что

«боевики» были задержаны из-за «нехарактерного поведения для российских туристов» в санатории — одеты они были в стиле «милитари» и при этом «воздерживались от употребления алкоголя».

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предположили, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК» и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

«Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию. МИД РФ также отмечал, что задержание и арест 33 россиян не имеет под собой никаких оснований. Кроме того, этот шаг «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами». В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

В середине августа 32 россиянина вернулись на родину. Еще один задержанный имеет белорусское гражданство, поэтому он остался на родине. «Передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Белоруссии. Компетентные органы РФ продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — говорится на сайте генпрокуратуры РФ.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с передачей россиян Москве. Президент России Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией Украины и США.

«Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — заявил Путин.