Приглашения к сотрудничеству: как Путин поздравил мировых лидеров

Российский президент Владимир Путин поздравил американских политиков — Дональда Трампа и Джозефа Байдена с Новым годом и Рождеством, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В своем поздравлении Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили потребность в широком международном сотрудничестве. Кроме того, глава российского государства выразил уверенность, что Москва и Вашингтон в условиях равноправных отношений при учете интересов друг друга, могли бы многое сделать, чтобы укрепить стабильность и безопасность на региональном и глобальном уровнях.

Российский лидер пожелал Дональду Трампу «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США — счастья и процветания».

Путин также направил поздравления с Новым годом и председателю КНР Си Цзиньпину. Президент РФ обратил внимание, что даже с учетом пандемии их государствам удалось сохранить высокий уровень торгово-экономических связей.

Как отметил российский лидер, в уходящем году отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина продолжали динамично развиваться, стороны поддерживали интенсивные контакты по линии правительств, парламентов, министерств и ведомств.

Кроме того, российский президент указал на успешный старт масштабного проекта Годов российско-китайского научно-технического, а также инновационного сотрудничества.

Поздравления с наступающими праздниками Владимир Путин также направил британской королеве Елизавете II и премьер-министру Соединенного королевства Борису Джонсону. Глава российского государства подчеркнул, что сотрудничество двух государств способствовало бы решению основных проблем современности, укреплению безопасности и стабильности в Европе и в мире в целом.

Путин направил поздравление и своему французскому коллеге Эммануэлю Микрону, в котором выразил надежду на совместную работу для стабильности и безопасности в Европе.

По словам российского лидера, уходящий год выдался непростым и принес миру немало испытаний: от террористических атак до пандемии коронавируса. При таких обстоятельствах особую роль играл прямой диалог, который позволил обсуждать многие важные вопросы не только двусторонней, но и международной повестки дня.

«Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Франция продолжат активную совместную работу в интересах развития двусторонних связей, а также укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте», — отметили в сообщении Кремля.

Поздравления от российского президента также получили его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян, а также президент Армении Армен Саркисян.

Путин в послании Алиеву подчеркнул, что даже в такой непростой год Москва и Баку убедились в прочности отношений стратегического партнерства. «Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях — это, как подчеркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе», — указали в сообщении Кремля.

В новогоднем поздравлении руководству Армении Путин выразил надежду, что трудности и тяготы уходящего года останутся в прошлом. В своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что Россия и Армения «в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений» между странами.

Кроме того, глава российского государства отметил, что дальнейшее развитие многоплановых российско-армянских связей отвечает коренным интересам двух народов.

Кроме того, российский лидер направил поздравления премьеру Японии Ёсихидэ Суге, сирийскому президенту Башару Асаду, главе турецкого государства Реджепу Эрдогану, белорусскому коллеге Александру Лукашенко, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, молдавскому президенту Майе Санду, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК кубинской Компартии Раулю Кастро, папе Римскому Франциску.

Путин также поздравил некоторых бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Николя Саркози, сообщает пресс-служба Кремля.